有支持者送2對花籃放置羅東鎮公所大門口，寫上「鎮長加油，羅東鎮民支持者敬上」。（吳佩蓉攝）

羅東鎮長參選人黃適超則說，請司法單位毋枉毋縱，強調民主政治基本要求是乾淨選舉。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙則表示，希望檢察官能秉持公正、公平、公開的態度明察秋毫。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東鎮長吳秋齡今（7日）凌晨2時18分於宜蘭地檢署訊後，諭令20萬元交保；吳上午9時出席公所活動時，礙於偵查不公開，簡單說明遭檢調是與3月的2場餐會有關，希望選民用選票肯定她，相信她的努力，大家都看的到。民進黨羅東鎮長參選人黃適超則說，請司法單位毋枉毋縱，強調民主政治基本要求是乾淨選舉。

檢調接獲檢舉，指稱吳秋齡3月30日在羅東鎮金門餐廳，以每桌4500元，擺宴4桌免費宴請選民，餐後並贈紅酒，以尋求支持；宜檢經查後，6日指揮宜蘭縣調查站及宜蘭縣政府警察局刑警大隊，前往公所及吳的住處搜索，並傳喚當日受招待的選民，共20餘人。

訊後，吳秋齡涉嫌違反公職人員選舉罷免法，諭令20萬元交保；其餘人均請回。吳秋齡今上午出席公所活動時，神情泰若自然，現場不少名眾向她加油打氣，還有支持者送2對花籃放置羅東鎮公所大門口，寫上「鎮長加油，羅東鎮民支持者敬上」。

吳受訪時表示，3月2場的餐會都是感謝志工，但裡面的教育界人士，檢調認為不符合身分，確實是以志工的名義參加；她感謝與公所長期配合的志工、家長會長跟校長們，與他們共同改善教育環境，讓羅東囝仔更幸福，她也會繼續努力，相信鎮民會看到，用選票肯定她。

吳指出，公所的志工，包含義消、義警、民防、導護志工等，都是感恩的對象；所以在3月20日席開50餘桌宴請大家，以茲感謝，而30日另開4桌宴客，出席的為家長會長與各國中小的校長，現場有喝紅酒，但其他部分，礙於偵查不公開，希望給予她一點空間。

而與她競爭的綠營參選人黃適超說，請司法單位毋枉毋縱，鎮長被約談，是不光彩的事情，要跟鎮民說明清楚；強調民主政治的基本要求為乾淨選舉、端正選風， 指吳秋齡曾當過老師、為人師表，更應該建立社會的良好形象，讓學生來學習，對於遭檢調的表現，讓人表示遺憾。

宜蘭縣長林姿妙則表示，希望檢察官能秉持公正、公平、公開的態度明察秋毫。