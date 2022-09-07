工商協進會榮譽理事長、三三會理事長林伯豐今日力促兩岸兩會（海基會、海協會）要恢復溝通，陸委會和國台辦才有機會交換意見，不然會被其他國家利用兩岸特殊因素。

林伯豐甚至提到「台灣有事日本有事」是危險的觀點，日本有其自己的事情要處理，台灣有台灣的情形，兩岸還是一家親。

至於四川面臨限電、地震等問題，林伯豐表示，造成人員傷亡表示慰問，但是工業沒有受到太大影響，以台玻來說也沒有造成太大損失。

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