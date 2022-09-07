考試遇到不會寫的題目，大多數人可能會隨機猜一個答案。一名爸爸在臉書發文表示，近日向就讀高中的女兒借鉛筆，不料卻發現筆上刻有4個字母，讓他擔憂詢問「我該注意什麼？」，貼文曝光後引發網友議論。

一名爸爸在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，近日他跟就讀高中的女兒借鉛筆來寫字，仔細一看卻發現筆上刻了「A、B、C、D」4個字母，讓他擔憂詢問「我該注意什麼？」，只見照片中，一隻黃色的鉛筆的筆面被紅筆刻上工整的英文字母。

網友發現女兒的鉛筆上面刻有4個英文字母。（翻攝臉書爆廢公社二館）

貼文曝光後，網友們紛紛留言笑稱「這是神器"神來之筆"要滿懷虔誠的使用」、「很棒啊，至少他願意憑運氣而不是作弊」、「學生的『神來之筆』啊！」、「這隻筆千萬不能弄丟」、「注意多補一個C上去，因為通常C的機率比較高」、「偷偷幫她換一支全部都B的...明天放學她會哭著跑回家」、「當心考上台大或公職」、「其實不會的全寫A就好，大約有25分，我就是用了這方法才考8分！！！！」。