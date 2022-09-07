引領城市建築美學，台中市政府都發局舉辦第十屆「都市空間設計大獎」，共吸引105件作品投稿，經遴選出22件入圍創作，即日起在台中市府一樓展出至21日，7日都發局並舉辦建築師群分享座談會，局長黃文彬表示，競賽評比有燈光設計、公共藝術與多種樹綠化等，盼讓建築師交流，開啟建築空間美學新視野。

第十屆「都市空間設計大獎」在去年10月對外徵件，短短1個月時間即吸引105個案子送件，但因疫情影響，今年9月才舉辦入圍作品策展與座談活動，黃文彬強調，空間設計大獎的舉辦主要為了都市發展、鼓勵建築師，希望透過座談展現他們的創作並分享。

105件投稿作品，經書面與現勘審查，共有22件入圍，即日起在市府惠中樓展出，黃文彬強調，展出的創作中，不論是公家部門或民間建案、大樓或商業空間都各有特色，市府將於10月4日、以越夜越美麗的概念舉辦頒獎活動，鼓勵建築師一起為台中市的都市景觀做貢獻。

黃文彬並舉綠空廊道的設計為例，他說，該作品為建設局與民間顧問公司攜手規畫設計與興建，從大慶車站到豐原、總長度21.7公里，未來將形成長軸線運動休閒、上班通勤的環境，將讓台中市的生活場域展現另一種生活樣態。

第十屆都市空間設計大獎分為規畫設計類、建築空間類、環境空間類及公共空間類、低層建築類等獎項，今年還新增「建築雋永獎」，入圍作品包括大岩瑜舍、大毅讚幸福、中信金控台中金融大樓及中台灣電影中心等共22件。