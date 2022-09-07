蔡衍明愛心基金會「公益青年．送愛下鄉趣」秋節慰問活動，在新埔致贈5000元「旺福紅包」和慰問禮品給何姓中低收入戶。（羅浚濱攝）

蔡衍明愛心基金會「公益青年．送愛下鄉趣」秋節慰問活動，在竹北致贈5000元「旺福紅包」和慰問禮品給曾姓中低收入戶。（羅浚濱攝）

中秋佳節即至，新竹縣政府結合蔡衍明愛心基金會，與明新科大、中國科大及敏實科大共同舉辦「公益青年．送愛下鄉趣」中秋節慰問活動」，7日到竹北市和新埔鎮訪視慰問2位身障中低收老人，致贈中秋5000元「旺福紅包」和月餅等禮品，讓弱勢老人感受社會暖暖的溫情。

縣府社會處長李國祿表示，蔡衍明愛心基金會從2009年舉辦送愛下鄉三節慰問活動，迄今已邁入14年，捐贈經費達3708萬元，嘉惠新竹縣弱勢家庭超過7630戶。

李國祿說，蔡衍明愛心基金會這次中秋送暖捐助150萬元，致贈每戶弱勢家庭5000元「旺福紅包」和慰問伴手禮盒，共有300戶受益，配合防疫捐助活動以匯款為主，個案家訪為輔，7日訪視2位身障中低收老人是由台灣社工人共好協會推薦給基金會。

住新埔鎮的69歲何老先生，原做社區保全，妻子在3年前返回大陸後聯繫不上，他腰間盤突出併雙側坐骨神經痛做手術，失業行動不便，健保也中斷，每月領7759元中低老補助，扣除5000元房租，無力支付回診醫療費。

竹北市68歲獨居的曾老先生，因心臟開刀置換心瓣膜，行動不便，要固定回診，領有中老1.5倍縣敬老津貼，住在與手足共同持有會漏水的破舊祖厝，徵收需另外租屋，生活艱困。

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫致贈「旺福紅包」給2人，李國祿代表縣長楊文科致贈月餅，中國科大學生則送慰問拌手禮，體驗親自助人的感受。 何、曾2位老人都感縣府每周派社工進行5天居家服務和送餐，也感謝蔡衍明愛心基金會秋節送暖。

首次參加訪視弱勢家庭活動的黃姓同學說，他發現社會弱勢老人生活真的很辛苦，能擴大視野學習去關懷需要幫助的人。張姓女同學則說，以往很少去關心祖父母，蔡衍明愛心基會的愛心活動，讓她學習要孝順父母和關懷他人，以後會多去陪伴祖父母。