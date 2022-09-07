尖石老鷹溪步道6日才剛宣布重新開放，7日又因邊坡土石滾落，新竹縣府交旅處即刻封園。老鷹溪步道兩周前因雨勢不斷，造成道路邊坡土石崩落，砸毀步道設施，期間經趕工搶修後於6日重新開放，未料又發生石塊滾落阻路，讓相關單位趕緊封園，將待氣候穩定、無安全疑慮後再重新開放。

老鷹溪步道兩周前已因下雨造成邊坡土石崩落而損毀步道設施，在上周一暫停開放入園並搶修，修復完3處嚴重受損的地方完畢後，6日宣布重新開放入園。但尖石鄉公所通報指出，老鷹溪步道園區內其中一段溪流旁的路徑，因日前連日大雨，加上上周颱風外圍環流帶來極大雨勢，導致山區土質鬆軟、不穩定，仍間歇性地有落石，並發現有不少石塊擋住步道，考量遊客往來安全，鄉公所決定即日起再度封園。

交旅處表示，為求進入老鷹溪步道園區的遊客都能安全、盡興地遊覽美景，現階段在有土石掉落的安全疑慮下，採預防性封園，造成民眾不便，實感萬分抱歉。縣府會與鄉公所持續密切觀察園區，待天氣放晴、穩定，確認再無土石崩落情形後，再重新對外開放，也請民眾切勿冒險擅自闖入，以免發生意外。