美國空軍副參謀長希諾特(S. Clinton Hinote)談未來空戰

美國空軍負責戰略、整合與需求的副參謀長希諾特(S. Clinton Hinote)中將周二在探討未來空戰的專題座談會中說,萬一北京顯現攻台意圖,五角大廈準備瞄準中方的核心後勤支援,讓攻台成為史上最棘手的軍事行動之一。

據《今日俄羅斯》(RT)和《空軍雜誌》(Air Force Magazine)6日報導,希諾特說,「我們會讓進攻我們的朋友變得很難很難,而我希望,要是我們可能的對手中國正盤算通過90英里(近145公里)的海峽,對台灣不利,能想想這點。」

他接著強調:「我們會竭盡所能,加以阻止,使那成為軍事作戰史上最棘手的行動之一。而我認為,我們有機會做到那點。」

希諾特在出席大西洋理事會史考克羅戰略與安全中心(Scowcroft Center for Strategy and Security)主辦的「烏克蘭後的空權:空戰的未來」(Airpower after Ukraine: The future of air warfare)活動時被問及,他希望美軍能從烏克蘭戰爭中汲取甚麼最重要的教訓,而原本在討論俄烏戰爭的焦點,又轉回可能與中國開戰上。

「我們最好了解在這場[烏克蘭]衝突中的後勤……在這麼激烈的戰爭中獲得後勤支援很難,」希諾特說,「我認為,太平洋的緊張一點也不亞於它。」此外,他強調,美國想要兩岸繼續保持現狀,而「不想看到中方越過台海,侵略台灣、向日本發射飛彈,或是眼見俄羅斯攻擊北約(NATO)盟友」。