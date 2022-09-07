美國空軍副參謀長希諾特（S. Clinton Hinote）談未來空戰

美國空軍負責戰略、整合與需求的副參謀長希諾特（S. Clinton Hinote）中將周二在探討未來空戰的專題座談會中說，萬一北京顯現攻台意圖，五角大廈準備瞄準中方的核心後勤支援，讓攻台成為史上最棘手的軍事行動之一。

據《今日俄羅斯》（RT）和《空軍雜誌》（Air Force Magazine）6日報導，希諾特說，「我們會讓進攻我們的朋友變得很難很難，而我希望，要是我們可能的對手中國正盤算通過90英里（近145公里）的海峽，對台灣不利，能想想這點。」

他接著強調：「我們會竭盡所能，加以阻止，使那成為軍事作戰史上最棘手的行動之一。而我認為，我們有機會做到那點。」

希諾特在出席大西洋理事會史考克羅戰略與安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）主辦的「烏克蘭後的空權：空戰的未來」（Airpower after Ukraine： The future of air warfare）活動時被問及，他希望美軍能從烏克蘭戰爭中汲取甚麼最重要的教訓，而原本在討論俄烏戰爭的焦點，又轉回可能與中國開戰上。

「我們最好了解在這場[烏克蘭]衝突中的後勤……在這麼激烈的戰爭中獲得後勤支援很難，」希諾特說，「我認為，太平洋的緊張一點也不亞於它。」此外，他強調，美國想要兩岸繼續保持現狀，而「不想看到中方越過台海，侵略台灣、向日本發射飛彈，或是眼見俄羅斯攻擊北約（NATO）盟友」。