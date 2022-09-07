新冠肺炎疫情升溫，再過幾天就是中秋連假，有專家預估連假後，單日確診數可能上看5萬例。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，高峰時期的確診個案可能介於3～6萬之間，單日5萬例也是有可能的。

王必勝表示，我想中秋節過後的單日高峰，依照我們的推估，第1個是說，9月中下旬預計到達高峰。第2個，單日多高，我們推估將介於3～6萬之間，因此5萬也是有可能的。

另據媒體報導，新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳7日於政論節目《有話好說》中指出，BA.5有免疫逃脫特性，會導致重複感染問題，若以500多萬人感染BA.2推估，或許會有100～150萬人重複感染，加上本來未感染的人也會有部分感染BA.5，可能就會像有些公衛學者推估，再引起另一波4、500萬人的感染。

對於中秋節後多久會有500萬人染疫？王必勝今日回應，若說到年底或明年，社區維持低度感染也可能到這樣的數字。