位於宜蘭市舊城區的「化龍一村眷舍群」，原是充滿嚴肅軍方色彩的場域，經過數年閒置，宜蘭縣政府文化局將其登錄為歷史建築，啟動修復與營運規劃，除了保存該區的場所精神，更以大片綠地和親善的兒童遊具，為舊眷村注入新風貌，成為孩童遊憩空間的新選擇。

108年7月，林姿妙縣長接獲一封特別的陳情信，來自小小縣民李雨蓁的請求，為日後宜蘭縣政府打造共融式特色遊戲場的政策，埋下了契機及養分。這項請求，是請縣長幫忙在縣內公園設置搖搖杯遊具，而強調傾聽孩子想法和意見再做決定的林縣長，將這樣的需求列入施作考量，讓化龍一村搖身一變，成為有搖搖杯、沙坑、溜滑梯等遊具的熱門親子場所。

宜蘭縣政府為化龍一村注入新風貌，還讓舊眷村成為孩童遊憩的空間。（圖/ 宜蘭縣政府提供）

自此，化龍一村這個負有宜蘭城開發史縮影的區域，成為縣內共融式特色遊戲場的前身與想像藍圖。111年，宜縣府公佈了規劃與新建中的3處遊戲場，包含「丟丟噹森林廣場」、「宜蘭運動公園」和「冬山河親水公園」，以「共融式」概念為基礎，從規劃階段便邀請各方代表參與，針對孩童、成人、長者等需求進行思考，彌補罐頭型遊具的不足，讓不同群體都能一起玩耍、互動和學習。

今年冬天，宜縣府將進行丟丟噹森林廣場工程，遊戲設施以「聲音」為主題，打造木琴、聲波、打擊鼓造型等遊具，並與幾米團隊合作，重現《森林裡的秘密》經典角色─毛毛兔，增添場域設施的豐富性與活潑意象；至於宜蘭運動公園的共融式遊戲場，最快於112年10月完工，以「宜蘭多雨」形象為主軸，規劃「雲朵棚架」、「雨後彩虹基地」螺旋滑梯等特色遊具，讓兒童遊戲場別具一格、處處有亮點。

政策的推展從來都不容易，回看108年至今，宜縣府從想像藍圖到具體落實，化龍一村承載的，不僅是李雨蓁小朋友的圓夢搖搖杯，更是縣內不同群體之於共融式遊戲場的想望與需求，秉持「照顧縣民所需、傾聽多元聲音」的理念，林縣長與縣府團隊，正在拚命、努力地實踐著。(廣告)