得知被開除黨籍，參選六腳鄉長黃明世直指黨部作法不合理、不公平。（本報資料照）

參選布袋鎮長黃青揮說8月中旬就提出退黨申請，今卻被開除黨籍，質疑黨部作法不恰當。（取自黃青揮臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

蔡建漢指當初登記黨內初選，縣黨部沒辦初選，是違反遊戲規則在先，他未申請退黨就登記，有被開除黨籍心理準備。（取自蔡建漢臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

上周選舉登記截止，民進黨嘉義縣黨部今以違紀參選為由，宣布開除4人黨籍，分別為參選太保市長鄭淑分、參選六腳鄉長黃明世、參選布袋鎮長黃青揮和登記參選第4選區議員的蔡建漢，由於鄭淑分、黃明世、黃青揮在登記前已申請退黨，現又被開除黨籍，3人紛指黨部作法不合理，不能接受也感到納悶，蔡建漢指當初登記黨內初選，縣黨部沒辦初選，是違反遊戲規則在先，他未申請退黨就登記，有被開除黨籍心理準備，但仍感到痛心。

民進黨嘉義縣黨部主委陳川崎表示，昨召開執委會通過決議，再送評委會裁決，經評委全體認定4人有違紀參選事實，鄭淑分、黃明世、黃青揮予以開除黨籍，經地方評委會以違反公職人員第9條通過即刻生效，另外蔡建漢非公職人員且未獲民進黨推薦以無黨籍參選，依紀律評議裁決條例第12條，應予以除名處分，通過後送中評會審議。

鄭淑分、黃明世8月25日同天申請退黨，今得知被開除黨籍，鄭淑分表示納悶、無法接受，強調自己決定參選以來一切依法行事，明明已照程序退黨卻被說違紀參選？究竟是黨規？還是個人規定？甚至是劇本已寫好？反指黨部作法難道不會招來質疑是一場鬧劇？批作法根本不符合民主進步黨的創黨精神。

黃明世也說，登記前已提出退黨，當時黨部告知退黨程序完成，現卻說他違紀被開除黨籍，不合理、不公平，反問「我哪來的違紀參選？」，質疑黨部刻意製造他不合群的風向，讓民進黨支持者對他產生誤解，批黨部這番操作都是為了選舉，只是要影響他的選情。

黃青揮說他8月中旬就提出退黨申請，就黨部給他的訊息，程序已算完備，今卻被開除黨籍，質疑黨部作法不恰當。

蔡建漢說縣黨部的作法讓他深感遺憾，痛心難過，表示他父親前縣議員蔡鼎三加入民進黨30年，為黨為地方打拚一輩子，而他入黨6年，也擔任過民進黨黨務專員2年，這次為接續服務選縣議員，之前曾爭取黨部初選提名，但黨部沒辦初選直接徵召提名，現又把他開除黨籍，強調自己資歷完整、血統純正，黨部作法真不公平。