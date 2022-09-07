一個產業團體在周二提出警告，稱能源價格的高漲正在威脅荷蘭的烘培業，並可能出現一波倒閉潮；許多業者並聲稱成本已經漲了快10倍。

荷蘭統計局也在周二公布，八月通膨率高達12%，天然氣和電價並大幅年增151%。

荷蘭麵包和糕點協會總經理Marie-Helene Zengerink說，已經聽到許多店家反應說，如果這種情形持續的時間更長久，他們就必須關閉店鋪。而且許多店鋪是家族企業，這是一真實的緊急狀況。

該協會在周二在報紙刊登全頁廣告，呼籲荷蘭政府採取措施，降低能源價格。

另外在俄羅斯入侵烏克蘭之後，許多歐盟國家推出數十億歐元的紓困計畫，希望保護企業和家庭免於電價壓力。

Zengerink說，「許多麵包店的能源合約快要到期，或是預定在今年內到期，有些店家每月電費從3000歐元飆漲到3萬歐元；而這些成本費用是很難轉嫁到顧客的麵包上」。

麵包協會正在遊說荷蘭政府能暫時取消能源稅，並且實施能源價格上限。

食品產業也受到成本上升的影響。荷蘭線上食品雜貨配送公司Picnic年銷售額約為4.5億歐元，該公司最新表示，將暫停冷凍商品的運輸和交貨。Picnic說，能源危機對冰的供應產生巨大衝擊，並且無法再製造更多冷藏用乾冰。