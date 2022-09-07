法國巴黎人壽投入首筆綠色定存於匯豐(台灣)商業銀行，該資金將用於匯豐台灣融資予具有環境正面影響力的綠色項目計畫，匯台灣企業提供實現永續發展目標的機會。

法巴台灣與匯豐台灣在綠色議題上擁有深厚的合作基礎，此次共同攜手承作綠色定期存款，亦期待未來雙方有進一步深化業務合作的機會，無論是綠色相關融資、投資還是其他ESG財務策略，雙方都將持續以共建永續未來為目標邁進，同時秉持負責任的投資原則，投資流程除了考量創造正向影響力外，也將ESG治理原則納入投資與公司營運的目標中。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉指出，支持綠色發展是法巴台灣企業營運的核心目標舉措之一，並落實法國巴黎保險集團政策，透過整合的ESG策略，採取低碳營運模式對抗氣候變遷並發展正向影響力的投資及相關商品；同時也關注台灣在地環保議題，贊助水保局推廣水保觀念，與城邦基金會合作印製水保書籍與教具捐贈予學校和公益單位，並號召企業志工進入全台校園為學生推廣正確水保概念。

匯豐(台灣)商業銀行企業暨金融同業處負責人中野泰直表示，過去企業落實綠色營運視為加分項目，而現在則轉變為必修學分。許多客戶熱衷於著手永續發展議程，但在投資大型環境項目時的可能選擇有限。銀行扮演了金融中介者的角色，能協助企業深化綠色金融的實踐，而綠色存款作為一種新興的存款產品，將協助企業在財務規劃中導入綠色概念，不僅能帶動客戶及其產業對綠色行動的重視，企業亦可以利用現金管理項下的資金規劃，更靈活參與綠色金融市場，藉由支持綠色計畫，如新能源發展、綠色運輸、綠色基礎設施等一系列計畫，提高環境價值與長期效益。匯豐(台灣)也將提供第三方公正機構出具的審查報告，包括存入資金的投資組合及使用情形，以確保企業存款資金真正用於綠色經濟及環保項目。