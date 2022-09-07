為配合蔡政府再生能源政策，多間廠商陸續進行離岸風電開發，但離岸僅8公里的台亞風能的「環洋離岸風力發電計畫」今天三闖環評專案小組初審，最後也成功通過初審，取得開發門票。

開發單位表示，該風場位於鹿港、福興、芳苑外海，面積約53平方公里，離岸最近處約距離8公里，風場已避開各敏感區位：濕地、保護礁區、漁業資源保育區、漁業權區、重要野鳥棲地、中華白海豚野生動物重要棲息環境及南北直航航道範圍等，符合經濟部「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」

但有環團指出，近年大舉開發離岸風電後，彰化海域沿岸鯨豚擱淺爆增，2015年前為1至3隻，但去年多個風場同時開發後，去年擱淺的鯨豚全年已達9隻，今年截至8月為止已有7隻擱淺，「今年全年恐怕會超過10隻擱淺」；也有環團呼籲應召開專家會議釐清爭點後再審議。

經濟部代表說，不違反法令下原則支持此風場設置，而至於部分單位質疑應採「先遠後近」原則，會盡量參採，並指出當初是考量航道內側有很多環境敏感因素，但本階段開發除了蒐集公開資訊外也向相關部會解敏感區域，讓業者避開相關區塊開發。

最後，環洋離岸風力發電計畫通過初審，但專案小組要求開發單位應補充計畫開發對鯨豚影響，並提出減輕對策。