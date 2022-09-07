民進黨新竹市長參選人沈慧虹7日與立委柯建銘一同接受Yahoo TV《齊有此理》節目專訪，柯建銘說，林耕仁是國民黨不得不推薦的人，高虹安則是被柯文哲逼著參選的人，沈慧虹才是真正有理想性、對城市有熱情的專業人選。

柯建銘在節目中評論3位新竹市長參選人，他指出，林耕仁不是專業的政治工作者，大部分時間是「生意仁」，處處尋求商機，議員變成副業，選舉看板掛最多，忙跑紅白帖，對城市願景毫無論述能力，當初是在亂局中與新竹市議會壓迫下，朱立倫不得不妥協讓林耕仁參選，林耕仁是國民黨不得不推薦的人。

柯建銘指出，高虹安只是柯文哲選總統的墊腳石，柯文哲為參選下任總統，以辭立委威脅要高到新竹市參選，高虹安是被逼著參選的人，她對新竹市既陌生又無感情，是空降只能講空話的「高空安」，在臉書上作文比賽、搏聲量，爭功諉過，別人執行建設，高虹安只來考察，對新竹毫無貢獻。

柯建銘認為，政治人物要有理想性、無止盡的熱忱，不該是經商而是要經營城市，才能讓城市再偉大。他強調，沈慧虹就是這塊料，沈過去不僅是新竹團隊重要的人物，且親力親為，尤其兒藝節期間，他親眼見沈慧虹作為副市長，晚間10點多的雨天，仍穿上雨鞋為活動奔走。

沈慧虹則指出，只要問在地人大家都知道，林耕仁的重心不是問政，是做個人事業，其有兩本碩論，交大論文抄政府報告和網站，中華論文抄學長論文，連謝詞、目錄都抄襲，她呼籲林耕仁應退選，也呼籲國民黨不應再為自家人護短。

她說，高虹參選被逼、跑攤被牽著鼻子走，這次新竹選戰有藍白不分現象，高虹安常私下由國民黨前市長許明財，以及前議長謝文進帶著跑攤。

沈慧虹表示，過去新竹市8年建設無所不在，新竹人的光榮感提升，雖然新竹人多內斂文雅，但她在路上仍常有民眾默默表達支持，接地氣最重要，她新竹走透透，眼神交流是最實在的。