前立委鄭寶清上月底宣布以無黨籍身分參選桃園市長後，為政壇投下一顆震撼彈。無黨籍桃園市議員牛煦庭今（7）日接受專訪，被問到「綠營網軍與支持者認為鄭寶清對鄭運鵬選情沒影響」的議題時，提出兩大關鍵， 指上述不影響選情的說法「不符合事實」！

牛煦庭今接受媒體人朱凱翔主持節目《誰來早餐》專訪，討論桃園市長選情，針對鄭寶清參選桃園市長後，許多綠營網軍認為沒影響到鄭運鵬，反而影響到張善政的選情，說法是否符合事實？牛直言「當然不符合！開什麼玩笑？」

牛煦庭指出，鄭寶清當然有拉到鄭運鵬的選票，此可從兩點來分析：牛首先提到，團隊近期時常請民進黨支持者捫心自問，自己支持的究竟是以前那個「清廉、勤政、愛鄉土」、還是現在的「塔綠斑」？他也直言，現在的民進黨早已不是當初的那個了，而在這過程中最早出面示警的就是前總統呂秀蓮。

牛煦庭分析，呂秀蓮、許國泰等一輩子與國民黨對抗、成就民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」價值的老黨外人士，現在存在著對政治失望以及不滿的情緒，「且這些人是在鄭寶清參選前就已在網路上與蔡政府公然作對，所以這股不滿的情緒一定在」。

牛煦庭接著說，大黨在打選戰方面時常使出「情緒勒索」的招數，若選舉沒有標的，民進黨將會理所當然的使出上述招數，不滿現今民進黨的群體恐會因「不然你要投國民黨？」等話而鬆動，最後回頭去支持鄭運鵬；但現在鄭寶清與民進黨「對幹到底」，「投我（鄭寶清）不代表投國民黨」，這些有著老黨外情感、價值的選民有地方去，對選舉的影響就不一樣了。

最後牛煦庭也直言，鄭寶清在桃園有著強大的陸戰實力，資源豐沛，且在北桃園也有基層實力，自己在議會許多年輕一輩的同事最初也是去鄭寶清的服務處實習。