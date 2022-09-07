今年4月起冥王星、土星、木星、海王星、天王星逐一逆行，加上周六（10日）水星加入，正式進入六星逆行階段，對此塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文提醒，這波水逆對金牛座、獅子座、巨蟹座、牡羊座影響很大，切記小心謹言慎行，以免招人白眼。

第四名、金牛座

9月六星逆行，天王星逆行在金牛座的命宮，財務方面需要特別注意，尤其投資理財切勿衝動行事，做好研究與功課，耐心等待進場時機，避免折損。

水逆期間你也容易因為工作失誤而造成公司損失，有可能遭降職或扣薪，此時財運低迷的你，千萬要克制住想花錢紓壓的慾望，小心超出預算，得不償失，建議平時要規劃預算、培養分配金錢的能力，並且常對金錢心存感激，創造你與金錢的正向循環。

第三名、獅子座

9月六星逆行，天王星和冥王星攜手影響獅子座的工作，事業運受到不小衝擊，過去在工作過程中遺留的小毛病或瑕疵，可能會被嫉妒你的人拿來大做文章，打擊你的事業並讓你聲望受損。

另外，你與合作夥伴可能因為工作執行的細節起爭執，在僵持不下的情況中，工作進度停滯無法向前，這個時候請你以工作大局為重，該拉下臉時還是要放低身段，別讓一時的面子和情緒左右大局。水逆期間所出現的事件，主要也是提醒獅子座，檢視過去是否在職場上樹敵太多，若能反思處事態度會更有收獲。

第二名、巨蟹座

9月六星逆行，土星與冥王星停留在巨蟹座的疾厄宮與關係宮，可能會有朋友向你借錢，或是預計要得到的還款遙遙無期，搞得你原先的財務規劃被打亂，需要用到錢的地方得要另尋出路。

感情方面，原先壓在檯面下的問題，會因為彼此溝通不良而浮現出來，逼得你不得不去面對，提醒巨蟹座，別總是想著要把問題解決到一定的程度，而是在溝通過程中，了解彼此都為了對方做了哪些改變，即便最後結果不盡人意，也不枉曾經的努力。

第一名、牡羊座

9月六星逆行，水星與木星分別逆行在牡羊座的關係宮位與命宮，牡羊座個性中的毛躁特質會特別明顯，導致你在職場上進退應對不太得宜，不僅容易招來同事白眼，就連主管老闆都來關切，讓你做起事來更加綁手綁腳、動彈不得。

除此之外，感情生活也遭受到不小程度的破壞，與伴侶很容易陷入口角爭吵，最終不歡而散。水逆期間牡羊座應思考，衝動和毛躁的個性能夠帶給你什麼益處，你可以怎麼樣去運用，讓身邊的人不再對你詬病。