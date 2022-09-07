The fan who caught Triston Casas' first career home run has turned it into a hostage situation pic.twitter.com/SQHqZ82BTM — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 7, 2022

紅襪與光芒7日的比賽，除了台灣好手張育成生涯百安達陣，紅襪菜鳥卡瑟斯（Triston Casas）也擊出生涯首轟。一般而言這種球都會回收給打者永久留念，但是今天在光芒主場純品康納球場比賽，接到這顆球的是對方光芒的球迷，而且他很會講價。紅襪費了一番手腳才把這顆球要回來，成為有趣的鏡頭。

第一個上前「談判」的是光芒毛茸茸的吉祥物DJ貓，因為吉祥物不能說話，DJ貓指手畫腳了半天也沒收到效果。紅襪休息室經理麥克勒福林（Tom McLaughlin）接著去談，討價還價終於讓他同意歸還那顆球。

那位球迷自稱喬丹（Jordan），他告訴場邊NESN的記者說：「我從沒想過會碰到這種情況，我只是讓他們給我出個價，然後我收下他們的東西。我會拿到打者簽名的球棒，就是全壘打的這位（卡瑟斯），還有波格茲（Xander Bogaerts）和另一人的簽名球，我忘了是誰。」

雖然穿著光芒T恤進場來看美東大戰，喬丹說他其實不是光芒球迷，他是美聯中區白襪的球迷。後來喬丹拿著球走去紅襪休息室，被保全擋下，要求他在外面等。紅襪相當於「3換1」才談成這筆交易。

通常這種情況「1換1」就能達成，例如洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）本季有場比賽9球K掉3個打者，最後那顆球卻被捕手扔進觀眾席，是隊友寇爾（Gerrit Cole）拿自己的簽名球去和觀眾換回了那顆球。