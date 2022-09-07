REN水嫩舒緩防禦激萃油，質地輕透且延展性極佳。(圖片提供10／10 HOPE)

英國純淨保養專家 REN 長期來致力於研發各式安全無負擔、配方，其中備受顧客青睞的「水嫩舒緩系列」，更是結合皮膚免疫學及臨床實驗有效證明。

2022 年夏末秋初，全新推出 REN 水嫩舒緩防禦激萃油，使 REN「水嫩舒緩系列」更臻完整，輕質感臉部保養油，呵護易因換季而不安定的敏弱肌膚。柔嫩的肌膚容易因季節交替、接觸紫外線、空氣汙染等外界環境刺激，或遺傳、表皮保護性脂質屏障受損等內在因素影響，致使皮膚出現缺水、乾燥、脫屑等較敏感膚況。

REN 水嫩舒緩防禦激萃油，質地輕透且延展性極佳，添加山茶花籽油、有機印加果油、白芒花籽油、甜沒藥醇等純淨成分，肌膚較敏感的人也能安心使用，輕輕一抹便可吸收，幫助潤澤、滋養並修護肌膚，感受輕薄無重力的細緻呵護感。

延續 REN 致力於打造「CLEAN，純淨」保養品的理念，REN 水嫩舒緩防禦激萃油選用天然植物活性成分，經皮膚科醫生測試及臨床實證，不含人工香精、色素、礦物油、矽脂、parabens 等添加物。