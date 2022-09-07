2022年富邦人壽勇士系際冠軍盃全國決賽9月17到18日前進台北體育館，自北中南分區預賽脫穎而出的8支隊伍，將會師紅館決定「全台最強系隊」封號誰屬。

適逢賽事8周年，2022年富邦人壽勇士系際冠軍盃決賽規格再升級，今年在PLG完成2連霸的台北富邦勇士籃球隊球員，也將現身同樂，從賽前客座訓練到冠軍賽出席互動，歡迎球迷到場共襄盛舉。

本屆8強隊伍由2020年冠軍、集當年班底及新血回歸的僑光行流領軍，預賽就充分展現外線火力和霸主氣勢，目標直指王座；具備強悍體能的北市大運健、攻守組織俱佳的南大綠能、相隔4屆挑戰的高大運休，再度參賽終搶進全國的企圖心和完整陣容不容小覷。另外世新數媒、國體運保、致理休閒、弘光運休，都是初登場就直闖決賽，經分區激戰晉級的實力亦值得關注。

富邦人壽勇士系際冠軍盃繼2017年後，重返台北體育館舉辦，更首度在賽前一日安排8支晉級隊伍提前適應場地，屆時將邀請台北富邦勇士籃球隊球員擔任客座教練，現場與各隊共同進行「系際盃限定」的賽前訓練並親身指導、讓大專球員觀摩討教。

冠名贊助單位富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，連續8年舉辦全國性大專校院系際盃籃球賽以來，除致力打造專屬大專素人球員的高規格競技舞台，為進一步促進職業籃壇、校園籃賽的交流互動，今年更與台北富邦勇士籃球隊攜手推動賽事持續升級，期盼引領每位參賽球員盡情享受比賽，未來可以一圓職業籃球夢。