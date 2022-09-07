宜蘭縣爭取高鐵延伸之外，「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」也備受地方重視，鐵路高架計畫目前是環評、綜合規畫同步進行，今天（7日）交通部鐵道局在宜蘭舉行環境影響說明書公開會議，鐵道局表示，如後續作業順利，預估鐵路高架可在2034年完工，工程不會受到高鐵延伸宜蘭的影響。
行政院是在2020年10月核定鐵路高架可行性研究報告，總經費是252億元，但受到缺工、原物料上漲，總經費將高於預期；鐵路高架範圍從四城站至冬山站，全長16.1公里，宜蘭站至二結站為既有已高架路段，約3.7公里長。
縣長林姿妙說，當初為了鐵路高架實地勘察，短短10分鐘平交道就通過好幾班列車，鐵路高架可消除9處平交道，讓鐵路東、西兩側平衡發展，縣府非常關心此案，也希望中央可以盡快定案，讓宜蘭得以交通順暢、經濟發展。
立委陳歐珀指出，高鐵延伸宜蘭、鐵路高架、宜花東鐵路提速計畫是重要的鐵路建設；宜蘭一年有800萬至900萬遊客，對外交通的問題必須一起來面對，更是要不分黨派來推動。
鐵道局允諾，會盡最大的努力來推動，並蒐集地方意見做後續作業的參考；高鐵延伸宜蘭不會影響到鐵路高架，宜蘭新站也會預留腹地，讓高鐵宜蘭站可以宜蘭新站共構，鐵路高架以2年審查時間計算，加上工期10年，預估可在2034年完工。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。