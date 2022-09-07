鐵路高架全長16.1公里，沿線的宜蘭火車站等4站將改建為高架車站，並再增設宜蘭新站，圖為宜蘭站畫面。（李忠一攝）

宜蘭縣爭取高鐵延伸之外，「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」也備受地方重視，鐵路高架計畫目前是環評、綜合規畫同步進行，今天（7日）交通部鐵道局在宜蘭舉行環境影響說明書公開會議，鐵道局表示，如後續作業順利，預估鐵路高架可在2034年完工，工程不會受到高鐵延伸宜蘭的影響。

行政院是在2020年10月核定鐵路高架可行性研究報告，總經費是252億元，但受到缺工、原物料上漲，總經費將高於預期；鐵路高架範圍從四城站至冬山站，全長16.1公里，宜蘭站至二結站為既有已高架路段，約3.7公里長。

縣長林姿妙說，當初為了鐵路高架實地勘察，短短10分鐘平交道就通過好幾班列車，鐵路高架可消除9處平交道，讓鐵路東、西兩側平衡發展，縣府非常關心此案，也希望中央可以盡快定案，讓宜蘭得以交通順暢、經濟發展。

立委陳歐珀指出，高鐵延伸宜蘭、鐵路高架、宜花東鐵路提速計畫是重要的鐵路建設；宜蘭一年有800萬至900萬遊客，對外交通的問題必須一起來面對，更是要不分黨派來推動。

鐵道局允諾，會盡最大的努力來推動，並蒐集地方意見做後續作業的參考；高鐵延伸宜蘭不會影響到鐵路高架，宜蘭新站也會預留腹地，讓高鐵宜蘭站可以宜蘭新站共構，鐵路高架以2年審查時間計算，加上工期10年，預估可在2034年完工。