警方貼心的將女童接到派出所照顧，等候女童父母親來接回。(警方提供)

潘父帶著全家人再次至派出所向康員表達由衷感謝，因有員警熱心與耐心，女童才能平安返家團圓，免於發生意外。(警方提供)

3 2歲女童清晨出門尋母迷路 熱心警民合作助團圓

台中市豐原區一名2歲女童，昨日清晨醒來後，自行離家去找外出工作的媽媽，驚險的走在快車道上被路過駕駛發現，該駕駛趕緊下車將她帶至路旁人行道並報警請求協助；經警民聯手合作，女童最後順利地與家人團圓，讓這場清晨迷途驚魂記順利落幕。當晚女童父母親還特別帶著全家到派出所感謝員警的幫忙。

豐原分局頂街派出所警員康哲維於6日清晨4時許，接獲民眾報案，有一名迷失幼童在豐原區三豐路二段與豐原大道七段路口徘徊需要警方協助。康員到場後，即見一名神色慌張的2歲潘姓女童站在路旁，一旁熱心民眾向警方解釋，剛駕車經過發現該名女童行走在快車道上，就趕緊下車將她帶至路旁人行道上。

警方詢問女童名字，她只說自己叫「妹妹」，康員研判女童家住附近，先拍攝女童照片，請附近居民協助留意，就將女童帶返所安置。1個多小時後，女童父親才急急忙忙前來派出所將其接回，並不斷地向警方道謝。

潘父表示，女童平日由母親照護，因起床後想念早起外出工作的媽媽，才自行打開家門外出找媽媽，感謝警方及熱心民眾的幫忙，並保護女童的安全。當晚潘父更帶著全家人再次至派出所向康員表達由衷感謝，因為有員警的熱心與耐心，女童才能平安返家團圓，免於發生意外。

頂街派出所長賴進忠指出，家中若有年幼兒童，應隨時注意其安全，避免讓幼童離開視線，平時亦可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，也請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，多一份助力，讓幼童能儘速平安返家。