中秋節將至，鴨蛋也迎來用量高峰，據養鴨協會指出，由於鴨蛋有著季節性爆炸需求的特色，目前全台皮蛋庫存僅剩1／3，在需求遠大於供應下，甚至有皮蛋出廠天數不足30天的情形。

根據統計，原本8月份玉米現貨價格出現跌幅，從原本每公斤13-14元到現在每公斤10元，但在8月底又漲到11元，據鴨農表示，可能期貨價偏高和俄烏戰爭等影響。

中華民國養鴨協會前理事長陳自成表示，一隻鴨每天吃150-160克飼料，蛋雞約100-110克，玉米佔飼料比例50-55％，如果玉米漲1元，每隻鴨成本漲至少5毛，這是原料的直接成本，但這次玉米跌了2元飼料卻沒有降1元，可能是微量元素價格沒有降，因此成本也墊高。

因應中秋節到來，國內鴨蛋供應量是否足夠？陳自成指出，目前鴨蛋的產量只能說「勉強」供應，不能說平穩，因為鴨蛋是季節性的爆發需求，尤其中秋節需求會增加好幾倍，除了鴨蛋供應數量較少，醃漬天數也不足，平時如果沒有囤貨就不會有東西給別人。

陳自成說，目前全台皮蛋庫存只剩1／3，平常皮蛋製作的出廠天數約50天上下，現在可能就不到30天，因為供應少於需求。

農委會畜牧處副處長江文全表示，今年2月鴨蛋產地價每台斤約38元，3月14日到了每台斤40元，今年4月11日到現在鴨蛋每台斤為43元，是近幾年的歷史高價。

江文全說，鴨蛋以加工蛋如皮蛋、鹹蛋為主，目前全國庫存量可應付季節性需求，待中秋節過後蛋黃需求就會大幅減少，之後的鴨蛋會持續透過加工、冷凍等方式儲放，待農曆春節再來消費。