海尼根台灣攜手屏東縣政府啟動《夢想青農孵化行動》，共同打造加速器概念平台，盼藉由國際企業多年在台深耕專長，鼓勵在地青農提出立足台灣、放眼國際的產銷格局，不只勇敢作夢，更要敢於追夢。獲獎者可得總計50萬元的圓夢金，並有機會跟著海尼根ｘ星級大廚行銷全台。

海尼根台灣總經理吳建甫表示，海尼根深耕台灣多年，深知屏東好山好水與發展農業、漁業、畜牧業的潛力與優勢；旗下的虎牌啤酒多年來就是在屏東龍泉鑽酒廠生產，有機會自然要回饋地方。《夢想青農孵化行動》是動機也是助力，我們希望與屏東縣政府共同推動這項計畫、支持農業永續發展，為屏東地方注入新鮮的產業活力。

屏東縣農漁業從業人口超過30％，農產品類型橫跨各式蔬果、漁產、肉品、雜糧、辛香料等，隨國際新經濟型態持續發生變革，許多農二代也需要更不一樣的資源、平台與商業策略思維以接棒家業。

基於行政院農業委員會加強推動之「三章」（CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章、有機農產品標章）認證平台，屏東縣府與海尼根推出之《夢想青農孵化行動》，以啟發青農創意迎接市場新局，並輔助開拓農業創新經營為宗旨，計畫中聚焦永續有效管理、提升價值、產銷順暢，協助青農們將「夢想」落地。

屏東縣長潘孟安表示，屏東是農業大縣，更是台灣的糧倉，縣府除了開辦農業大學，鼓勵青農及有意從農青年學習產銷的專業知識，扶持紮根外，這次海尼根有意在台投入創造社會影響力，更期待看到青農取得三章認證後，可以進一步提升生產品質，創造更大的產值。

有別於其他大型徵件競賽，《夢想青農孵化行動》鎖定年滿18歲至45歲，設籍屏東縣，於屏東縣從事農業、漁業、畜牧業的縣民，並持有「三章」（CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章、有機農產品標章）任一，才可報名。

符合資格的青農只須1）提出未來半年的成長計劃，2）附上可供驗收的量化成果項目，3）說明如有機會與海尼根ｘ星級大廚行銷全台，打算如何發揮多方雙贏的綜效。經評審獲獎就能取得總計50萬元的圓夢金，並有機會與國際品牌力No.1的海尼根從屏東走向餐桌，完成從產銷認證晉級餐桌商業化的過程。

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