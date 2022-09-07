糞便總給人汙穢不潔的印象，但陽明交通大學與台北榮民總醫院團隊共同透過最新研究發現，糞便中的細菌可有效預測免疫療法對肝癌的治療效果。腸道中有好菌的病患，不僅免疫治療反應較佳，存活率也明顯較高。研究成果獲登於國際知名期刊《癌症免疫治療期刊》(Journal for ImmunoTherapy of Cancer)。

免疫療法是近年治療癌症的新選擇，特別對無法透過手術切除的肝癌患者更具有重要性。然而，目前仍缺乏有效的生物指標來預測免疫療法對肝癌的治療效果。

台北榮總胃腸肝膽科主任、陽明交大臨床醫學研究所講座教授黃怡翔領導肝癌團隊，2018年起對在台北榮總接受免疫治療的41位肝癌患者，在其治療前收集糞便檢體，並與17位健康民眾的糞便檢體，進行腸道微菌叢的次世代基因定序比較分析，後續另以33位肝癌患者的檢體做分析驗證。

研究團隊發現，一般肝癌患者糞便以厚壁菌門和擬桿菌門的細菌為主，但在腫瘤惡化患者的糞便中，有較多的普雷沃氏菌（Prevotella 9，擬桿菌門）；相反地，對於免疫療法有良好反應的患者糞便中，則是以毛梭菌（Lachnoclostridium，厚壁菌門）、韋榮氏球菌（Veillonella，厚壁菌門）占大宗，同時毛梭菌的豐富程度也與患者糞便中的次級膽酸濃度有顯著的相關性。

研究團隊認為，腸道內有好菌相的病患，其肝腫瘤對免疫治療的反應以及存活率皆明顯較佳。根據統計預測：糞便中有較多毛梭菌但較少普雷沃氏菌的患者，其存活率的中位數可達22.8個月，是最佳情況。

黃怡翔說，人類的腸道系統內共生著數以兆計的腸道細菌，與人體的營養、代謝、免疫等機能息息相關。不只是肝癌，也有研究指出腸道微菌叢能調節黑色素瘤、部分肺癌和腎臟癌對於免疫治療的反應。不過，腸道菌叢對於腫瘤治療仍未臻明確，但有一些研究發現毛梭菌具有抗發炎的潛力，而普雷沃氏菌則與發炎失衡有關，這些可能都是腸道細菌影響免疫療法的原因。

作為研究團隊成員的台北榮總胃腸肝膽科主治醫師李沛璋表示，我國乃至於整個亞太地區皆為肝癌的盛行區，這項研究成果有助於臨床醫師以非侵入性的方式預測肝癌病患接受免疫治療後的腫瘤反應及存活預後，進而提供病患更適切的治療模式以對抗肝癌，降低肝癌的死亡率。