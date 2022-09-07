白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）6日說明為何拜登拒絕將俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」。

針對俄羅斯是否應該被列為「支持恐怖主義國家」（state sponsor of terrorism）的問題，美國總統拜登5日明確回應一個「不」字，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨（6）日說明拜登的決定，指出將俄羅斯列入「支持恐怖主義國家」，可能會對烏克蘭、乃至全世界造成「意想不到的後果」，她並依序說明可能帶來的3種後果。

「美國之音」報導，拜登5日回應記者提問應否將俄羅斯列為支持恐怖主義國家時回了「不」字，正式為這個在華府吵了數月的問題做出最終決定。

白宮發言人尚皮耶周二在記者會上表示，將俄羅斯列為支持恐怖主義國家可能會對烏克蘭、全世界帶來「意想不到的後果」，她說官員們與人道主義專家及非政府組織談過，第一個後果可能是嚴重影響提供部分烏克蘭地區援助的能力。

第二個後果可能會阻礙關鍵人道主義團體及商業機構參與促進糧食出口、緩解全球糧食危機的行動，甚至危及黑海港口協議。俄羅斯與烏克蘭的戰爭導致烏克蘭糧食輸出全球受阻，俄、烏、土耳其及聯合國於7月簽署協議，促使載有糧食的烏克蘭船隻能夠駛離黑海港口。

尚皮耶說，第三個後果是削弱前所未見、能有效對俄羅斯總統普丁究責的多邊條件，甚至也可能削弱美國在談判桌上支持烏克蘭的能力，「所以，再一次，我們不認為這是最有效的方式，或最強而有力的途徑。」

針對拜登否決將俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）周二表示，形塑這個議題本身就是「駭人聽聞的」，他說拜登的回應是好的，但莫斯科不會將此視為雙方關係降溫。

報導指出，美國在認定一國政府反覆對國際恐怖主義行動提供支持時，才會將一國列為「支持恐怖主義國家」，一旦列入，目標國將會成為被排斥的國家，進而限制美國援助、禁止國防出口及軍售、管控軍事或非軍事目的設備等行動，以及祭出其他一系列限制。