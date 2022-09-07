新北市長侯友宜競選辦公室「HOU HOU 辦公室」今啟用，競辦地點位在新北市府正對面的超級F1大樓，18名競辦團隊成員未來將在此辦公。（侯友宜競選辦公室提供）

新北市長侯友宜競選辦公室「HOU HOU 辦公室」今啟用，競辦地點位在新北市府正對面的超級F1大樓。（蔡雯如攝）

新北市長侯友宜競選辦公室「HOU HOU 辦公室」今啟用，競辦地點位在新北市府正對面的超級F1大樓，競辦執行長張其強表示，18名競辦團隊成員未來將在此辦公，辦公室採用可移動的隔間和階梯式座位，並在牆面印上「HOU HOU（侯侯）做代誌」大LOGO，除了彰顯侯友宜的姓氏，也強調他的實在，未來將不定期舉辦客廳會，聆聽市民及青年世代心聲。

侯友宜競辦座落在新板特區中心，實價登錄每坪要價約75萬元，空間僅有90坪，但整體規畫卻小巧精美。張其強說，競辦空間採用新北職籃主場色系金黃、黑、藍等色調，象徵辦公室就是「市民的主場」，延續政治實習生概念，操刀空間的設計師團隊芭蕊設計成員都是30多歲的青年設計師。

設計團隊在空間採用金屬材質浪板、溫暖的黃光，象徵「守望相助亭」光明守護，體現安全有人味的理念，另用堅定有深度的海藍色，搭配沈穩的黑灰色調，營造溫暖的歸屬感。

侯友宜競選辦公室表示，競選團隊成員約落在30歲左右，大多數是政治素人，除了發言人王敏旭、吳亮賢及陳柏翰，還有政治實習生、活動企劃人員，侯友宜2014競選團隊成員張珀源、賴冠群也在其中。

張其強說，競辦主LOGO「HOU HOU做代誌」標語以及侯市長漫畫造型設計，由平面設計師羅士哲和漫畫家米豆操刀，HOU HOU既是市長的姓，也體現「他實實在在（厚實），好好做事情（侯侯做代誌）」的概念。

張其強強調，侯友宜警官學校畢業後，就從最基層的警官做起，一路升上組長、大隊長，歷練10多個職務，始終不變的就是「HOU HOU（侯侯）做代誌」，競辦也將發揮好好做事情的精神，好好辦公事，邀請民眾來坐坐。

對於競辦是否延續到侯友宜參選2024年，張其強則回應，這個空間是為了11月24日市長選舉設計，選舉完後，辦公室任務就結束了。