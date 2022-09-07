不管哪一國的企業都有資金需求，來源不乏藉由發行股票、公司債或乾脆跟銀行借錢。不過，2022年至目前看起來，全球債市表現不佳，故許多亞洲業者紛紛改用貸款方式來解決財務問題。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)統計，今年利用短期融資的亞洲企業大增3到4成。在新加坡、印尼以及中國大陸等地，3到6個月債券即將到期的發行公司，不少正在找尋自已9到12個月所需要的資金。

因為，這些業者不希望在利用公司債籌資不易下，造成資金缺口。根據彭博社資料，在2022年有不到1年短期貸款需求的企業，包括有印尼國家石油(Pertamina)以及中國大陸天齊鋰業等。

亞洲部分地區的公司行號一直都有貸款需要，韓企第2季年增15.9%，創2008年全球金融海嘯以來需求最高。同時，根據印度央行數據，當地企業的貸款年增率，也是繼2013年最多。

各國央行紛紛祭出緊縮政策，利用升息方式猛打大漲通膨，因此全球債市也結束長達40年的牛市榮景，開始進入熊市整理階段，亞洲地區當然也無法置身於事外。

亞洲信貸市場還有另外一個問題，那就是中國大陸房地產債台高築的財務危機。信譽出現疑慮下，許多大陸房地產開發商，因此無法出售美元計價的公司債來籌措營運資金。

分析師指出，市場沒幾個人敢買還不出錢且信用不佳的公司債，故中國大陸一些業者乾脆改變長久以來，習慣用債券這條籌資管道，轉向直接跟銀行借錢比較快。其中，以建商最具代表性。

債券專家認為，同樣是融資，發行公司債與向金融機構借款還是有一些不同。但對借錢的人來說，當籌不到資金十萬火急時，當然那裡有錢借，自然就會去那裡找，目前債市行情不好，銀行借款部門相反地就會比較忙碌。