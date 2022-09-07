新竹市各身心障礙團體代表7日中午拜會新竹市議會，議長許修睿代表接待，國民黨新竹市長參選人林耕仁除一同出席，也提出「有愛無礙、平等尊重」友善城市政見，包括將增加無障礙設施比例等4大方針，照顧每位居住在這座城市的朋友。

今日拜會新竹市議會的團體包括有無障愛羽、精健會、盲協、自閉症協會、中華民國聾人協會、新竹智福協進會、腎友協會、彩券工會等團體。

林耕仁也在現場提出「友善城市」政見，允諾將打造1個「有愛無礙、平等尊重」的友善城市，通盤檢核無障礙環境的設施，如果不符合法規的就要積極輔導，做到安全友善的環境。

林耕仁表示，政見內容包含檢核無障礙環境，落實無障礙環境的設施檢核，對於不符合身心障礙保障法的公共建築物，積極輔導改善，達到安全友善、有愛無礙的環境。

其次是從使用者思維出發，因為使用者最知道使用者需求，無障礙設施設備改善與規畫，不只要諮詢使用者還要開放共同參與，並且導入「通用設計」概念，讓設備的建置真正符合身心障礙者需求。

另，要平等更要尊重，加強無障礙環境講習教育，宣導CRPD精神，友善環境不只是硬體提升，也要兼併軟體的提升，強化大眾對於身障者的尊重。

最後是友善出行、從市府開始，保障身障者自由權，友善出行從市府開始，增加無障礙設施比例。

林耕仁也在現場聽取各團體提出的建言，他表示，未來若擔任市長，將盤點照顧中心供應量，促成媒合平台，讓需要的家庭都能找到相應的照顧中心，也會積極爭取提升大型復康巴士服務量能，最重要的是建立市府與弱勢團體的溝通平台，唯有知道需求，才能成為最照顧市民的市長。