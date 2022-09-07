台南地檢署7日將涉嫌殺害2員警的凶嫌林信吾起訴並求處死刑，檢方還原2名員警遇害的過程，當時趕抵現場的陳姓員警目擊曹、凃已倒臥血泊，曹身中38刀滿身是血，性命垂危之際仍用虛弱的聲音呼喊陳員，要陳員「先救救凃明誠學長。」

檢方指出，當支援的陳姓警員察覺出事趕抵現場時，親眼看見滿身是血的凃員勉強從警用巡邏車後座下車，手持礦泉水瓶，但隨即不支倒地；陳員的隨身密錄器，更錄得凃員臨死前發出討水的悲鳴，卻因遭到割喉失血過多、難以言語。

台南2名員警上月追偷車賊攻擊殉職，命案現場留下大片血跡，警用裝備也散落一地。（中央社提供）

至於身中38刀的曹員，也因傷勢過重，以堅強意志力反覆試圖坐起，卻又次次倒地，但他在凃員陷入昏迷時，為營救同袍，仍用盡最後一絲力氣呼喚跑去路邊呼救的陳員，要陳員先返回搶救凃姓學長。

檢方認為，2員警死前承受至深至鉅的身心折磨，痛苦難以想像，更無法以筆墨形容。2名被害人只是認真執行職務的員警，卻無故遭受凶嫌暴行，但凡親見其皮開肉綻的遺軀，或勘驗不忍卒睹的現場影音，將無人能否認本案確為情節最為重大的罪行。