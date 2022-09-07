女星楊丞琳近日在節目提到，自己小時家貧「在台灣沒吃過什麼海鮮」，引發爭議，大批親綠政治人物對此不斷嘲諷，就連內政部臉書也發文稱「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。對此，媒體人朱凱翔發起「第一屆笑死造句大賽」此文吸引近4000人按讚，目前冠軍得主為獲得超過300個讚的「笑死，陳時中民調第一」。

楊丞琳自從嫁給大陸歌手李榮浩後，多數時間在對岸發展，之前上大陸節目吃著豆腐魚時突然說台灣沒有豆腐魚，還說吃海鮮在台灣是奢侈的，她透露因小時家境貧困，「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」，此話引起台灣民眾議論。

事後，楊丞琳已將臉書與IG留言功能關閉，仍止不住台灣網友出征，但也有名作家苦苓、女星王思涵等人忍不住跳出為她抱屈、緩頰。值得注意的是，大批綠營及親綠政治人物近日都發出「海鮮文」嘲諷楊，甚至就連內政部臉書昨日（6）宣導反詐騙的貼文上，也以此作哏稱「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。

朱凱翔今日在其經營的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，宣布發起「第一屆笑死造句大賽」，朱首先拋磚引玉「笑死，你要投民進黨」，網友則紛紛湧入大展創意，「笑死，陳時中民調第一」目前獲得逾300個讚成冠軍，大批網友認為陳民調第一相當荒謬；「笑死，民進黨愛台灣」、「笑死，曹興誠要成立民兵」、「笑死，喊抗中保台的家人都在國外」、「笑死，竟然有人說台灣有行政中立」、「笑死，國民黨政二代叫世襲，民進黨政二代叫傳承」也都獲得破200個讚，掀起網路朝聖旋風。