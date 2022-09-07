雲林縣虎尾鎮涌翠閣歷史古蹟活化，陪伴民眾歡度中秋佳節。（虎尾鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮縣定歷史古蹟涌翠閣經縣政府整修活化，將於9日中秋節舉辦「花好月圓」晚會、地方藝術家畫展，虎尾鎮公所7日表示涌翠閣為日據時期官方「虎尾郡」設置的招待所，書院造型十分優美，腹地環境清幽廣大，配合光環境的啟用，讓最美古蹟夜景陪伴民眾歡度中秋。

虎尾鎮公所7日在虎尾廳舉辦中秋節「花好月圓」晚會記者會，由副縣長謝淑亞、虎尾鎮長丁學忠等人共同主持，邀請民眾中秋節來涌翠閣參加聯歡晚會，一起聽歌、吃柚子、賞月、看畫展，現場還有抽獎活動，最大獎為70吋液晶電視。

謝淑亞表示，涌翠閣可說是全台保存最完整的日式建築之一，有非常棒的懷舊氛圍，以及很寬廣的綠地，經雲林縣政府活化後，公所規畫在此舉辦花好月圓中秋晚會，加上在地藝術家陳文雄的拇指推畫展，讓民眾可以與親朋好友一起度過最浪漫的佳節時光。

丁學忠說，涌翠閣屬日式木造風格，包含座敷、居間、付書院等元素，為典型書院格局，是早年官方的大型招待所，極具保存與再利用價值。縣政府整修後公告為縣定古蹟，公所規畫作為藝文展演場域，今年首度在涌翠閣舉辦中秋晚會，就是要邀請大家一起來見證涌翠閣的歷史風華。

丁學忠指出，涌翠閣是珍貴的古蹟，整修後白天經常有遊客造訪，但入夜後因缺乏燈光照明，無法吸引人潮，因此公所今年打造涌翠閣等3處光環境，有了光環境的加持，涌翠閣將愈夜愈美麗，不僅提供民眾夜遊好去處，藝文展演也可延續至晚上，讓虎尾入夜後更加精彩。