基隆區漁會為慰勞外籍漁工，7日舉辦關懷同樂活動。（讀者提供／陳彩玲基隆報導）

三總內湖急診主治醫生陳伯銓教導外籍漁工心肺復甦術。（讀者提供／陳彩玲基隆報導）

基隆為北台灣漁業重鎮，八斗子、正濱漁港有眾多漁船停靠，作業人力需求大多仰賴外籍漁工，初估現約有300人，基隆區漁會為慰勞外籍漁工，7日舉辦關懷同樂活動，除提供柚子月餅、理髮服務歡慶中秋節，也教導基本救命術，讓漁工在外海發生意外時，能即時自救。

基隆區漁會總幹事陳文卿表示，基隆外籍漁工約300人，但在北方三島漁汛期、透抽盛產期，會吸引許多外縣市漁船前來，包括澎湖、宜蘭等地，外籍漁工高峰期多達600人。他提及，有鑑於外籍漁船員離鄉背井來台辛苦工作，與行政院農業委員會漁業署共同舉辦關懷同樂活動，除慰勞也邀請一同感受台灣中秋節氣氛。

活動現場提供外籍家鄉味料理、中秋節柚子，也幫助外籍漁船員提升海上作業，由國立台灣海洋大學及內湖三軍總醫院教學基本救命術；以及我國生活所需知識及能力，宣導其作業與勞動安全，並發放簡易醫療用品及理髮服務。陳文卿說，在外海捕魚若發生狀況，實施CPR自救是最快方式，另送每人一個家庭用醫療包，在受一般輕傷時，能自行清理傷口。

三軍總醫院內湖總院急診主治醫師陳伯銓今天親自到活動現場，教導外籍漁工心肺復甦術，他表示，人類心跳停止後，黃金時間只有4分鐘，超過時間會造成腦部損傷，輕者記憶退化、反應遲鈍，重則變植物人甚至腦死。他說，漁船在外海出意外時，救援單位需要較長時間，救護人員抵達時，病人往往已回天乏術，因此，希望漁民學會基本CPR技巧，在緊急狀況時先自救。

此外，基隆漁工職業工會、新事社會服務中心協助宣傳活動，並提供現場翻譯擴大效益；基隆市政府環保局、社會處、勞動部勞工保險局基隆辦事處也到場設置攤位，提供相關服務。