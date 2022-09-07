頭城鎮公所在9月16日至18日舉辦「2022頭城音樂文化觀光季」活動，今年活動地點設置頭城鎮重要景點市區中心，鎮公所希望能吸引民眾逛老街，品嘗小吃，盼能讓頭城鎮民及外地遊客有不同的感受及音樂饗宴。

頭城鎮代理鎮長蔡文益表示，今年的「2022頭城音樂文化觀光季」活動共有3天，預計在9月16日至18日舉行，分別在市區不同的場地舉辦，活動有「金音獎」歌唱比賽、「小丑劇場」、「頭圍大歌廳」及「文創市集」等。

鎮公所表示，9月16日音樂活動地點是頭城慶元宮、9月17日纘祥路及沙成路路口、9月18日頭城鎮公所廣場，歌手翁立友則將在9月16日、9月18日兩晚前來演唱老歌。

鎮公所表示，來參加「頭圍大歌廳」聽歌的民眾，憑票根於節目結束散場前，還能換取「媽祖紀念香卡」一份。「文創市集」地點位在南門路及和平街口，結合在地農漁特產、青年創業店家、公益團體、手工文創等攤位讓民眾走逛，開市時間為上午9點到下午4點。