桃園雲豹今年季外積極補強，不僅大手筆續約三大本土主力羅振峰、盧捷閔與鄭瑋，今年選秀更在首輪一口氣指名兩大後衛陳孝榕和陳建銘，另在自由球員市場網羅劉元凱、高士杰、曾品富，準備以更堅強、更年輕的陣容迎接17日開打的跨聯盟籃球邀請賽。

年輕自然本錢十足，但征戰經驗卻稍嫌薄弱，總教練劉嘉發直言：「這批球員年輕有天賦，可惜就是太嫩了一點。」為了加速實戰經驗的累積、職業強度的適應，桃園雲豹上週密集安排友誼賽，期望以戰養戰，讓球員們能夠快速成長。

對於跨聯盟籃球邀請賽，劉嘉發說：「球隊老闆和總經理蘇翊傑賦予我的任務，就是希望能夠整合這批年輕球員，讓他們能夠逐漸適應職籃的強度，所以在這次邀請賽，我更看重的是比賽的過程與內容，目前還在打底的階段，希望能夠在邀請賽幫助球員打好基礎，目標還是放在聯盟的新球季。」

全新的桃園雲豹即將在邀請賽登場，而陣中兩大新秀控衛陳孝榕與陳建銘將聯手扛起球隊組織重任，兩人的表現也備受期待。

身為雲豹今年陣中最「幼齒」球員，22歲陳孝榕卻有初生之犢不畏虎的膽識，這全拜偶像Kobe（Kobe Bryant）所賜，他說：「Kobe影響我最深的是他的精神，我喜歡他在球場的血性和不服輸的個性，他還講過一句名言『我不想成為下一個Michael Jordan，只想當Kobe Bryant』，這句話更讓我完全被圈粉。」

秉持著Kobe的黑曼巴精神，陳孝榕撐過總教練劉嘉發的魔鬼體能訓練，他說：「以前在台科大對體能沒有那麼要求，但來到這邊後，動不動就要跑5000公尺，還要400公尺衝刺，一開始確實不太適應，但現在已經都習慣了，要跑48分鐘也應該不成問題。」

加盟1個多月，陳孝榕已融入雲豹團隊，他說：「我打控球，有很多『眉角』都還沒掌握好，但球隊裡的老大哥都會適時提醒我，告訴我怎麼做會更好，這裡的團隊氣氛我很喜歡。」陳孝榕還在受訪尾聲搞笑模仿起總教練：「他X的，品富會不會打球啊～」

即將在邀請賽迎來加盟職籃首秀，陳孝榕立馬Kobe魂上身，他豪氣地說：「我會把黑曼巴的精神帶進每場比賽，打死不退，先從防守做起，打出教練期望的鬥性，為球隊全力爭取每一場勝利。」

另一位新秀控衛陳建銘即將在本月11日年滿25歲，算是今年聯盟裡的「大齡」新秀，但一加盟便被委以重任，有機會扛下球隊先發控球重任，他說：「希望我能和偶像Chris Paul一樣，打出領袖特質，幫助我的隊友們都有變得更好。」加盟雲豹後，陳建銘就選擇改披「3」號戰袍重新出發。

談到加入職業球隊的最大收穫，陳建銘說：「職業對於細節真的非常要求，以前在大學期間，就算細節沒做好，隊友也能幫忙cover，但到了職業，每一個動作、時機都很重要，像是擋人時間差的掌握，差個半秒結果就可能大不同。」

為了備戰邀請賽，陳建銘每日都額外加練200記三分球，希望能夠提升空檔三分球的把握性，他說：「我每天都會記錄自己的投籃，看看命中率是不是有提升，目標希望練球時的三分球命中率能夠到七、八成。」

即將在邀請賽上陣亮相，陳建銘早已迫不急待：「我就是個挑戰者，希望可以去挑戰這個比賽裡的每個控衛，把他們全都守下來，更期待挑戰獵鷹新秀谷毛（谷毛唯嘉），因為他一直都很受矚目，激起我想挑戰的欲望。」