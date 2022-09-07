中華航空長期支持本土體育發展，今 (7) 日於桃園市立觀音國中舉辦公益籃球訓練營，與 P. LEAGUE＋ 桃園領航猿合作，邀請陳冠全、黃泓瀚、盧峻翔、李家慷等四名球星提供經驗傳承，並鼓勵籃球隊的學生勇敢追夢。

活動中，球星陳冠全、黃泓瀚、盧峻翔、李家慷帶領觀音國中籃球隊 30 位同學一起特訓，如利用角錐及繩梯，讓小球員們體驗到職業籃球員如何訓練體能，喚醒肌力和爆發力，提升體能敏捷度；球星們傳授基本動作訓練，搭配實戰會運用到的技巧，同時利用道具作為干擾，加強小球員運球的穩定性；另外還有投籃的穩定性訓練，手把手傳授基本跑位意識，訓練接球投籃及定點投籃穩定度。

訓練結束後，還有趣味遊戲和球星分享勉勵時間，「希望大家保有對於籃球的熱愛，無論場上或場下所遭遇到的困難，都要全力以赴，以正向且積極的態度面對挑戰」，球星們期待觀音國中籃球隊的同學們未來能在球場上繼續努力。

除了培育未來為國爭光的明日之星，華航亦積極關懷社會弱勢，致力幫助弱勢群體，9 月 5 日甫完成「愛老人 中秋亮起來」活動。華航在中秋節前響應華山基金會「叩響心門」的理念，致贈140份中秋禮予華山基金會大園站的大園、觀音地區長者，包括月餅兩顆、口罩一盒、麥片、肉品罐頭2罐、關廟麵、白米、後背手提兩用提袋等，期望用實際行動，溫暖長者的心。

華航肩負企業永續經營的使命與責任，長期耕耘 ESG (環境保護、社會責任和公司治理) 各項發展，也響應參與「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神，秉持「取之社會，用之社會」，為了感謝醫護、機場航警、防疫計程車司機等一線防疫人員，特別準備諾富特飯店精心製作的「防疫英雄雙主菜餐盒」，慰勞防疫英雄們在疫情期間的辛苦付出。

華航長年支持台灣本土球隊及體育選手，也積極回饋鄉里、深耕社區，未來將持續與合作選手與團隊規劃公益運動營，舉辦圍爐、志工教學及致贈育幼院物資等活動，以實際行動回饋社會，善盡企業社會責任，為孩子灌溉希望，成就夢想藍圖。