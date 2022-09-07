為維護市容景觀、公共安全及交通秩序，台北市建管處今天表示，候選人設置競選廣告物，應依「台北市競選廣告物管理自治條例」規定申請許可，未依規定申請者，發函限期改善或補辦手續或5萬元以下罰鍰，可按次處罰。

依照台北市競選廣告物管理自治條例第5條第1項規定，市長及市議員候選人之競選廣告物得設置期間為今年9月26日至11月25日，里長候選人之競選廣告物得設置期間為本年10月26日至11月25日。

建管處長劉美秀表示，廣告物如具有「參選人姓名」、「參選人號次」、「參選人圖像」、「競選項目或活動名稱」及「標語或標記」等三個以上的項目時，即屬競選廣告物。為使候選人及民眾了解相關競選廣告物的規定，建管處網站上建置有「競選廣告物專區」做為宣導。

另依現行台北市競選廣告物管理自治條例第11條規定，競選廣告物違反本自治條例第5條及第8條規定，得令使用人、設置人或設置處所所有人限期改善或補辦手續，逾期仍未改善或補辦手續者，處5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

劉美秀提醒，為樹立公職人員選舉之良好典範，各參選人請務必遵守競選廣告之規定，建管處將依法執行清除作業並收取代拆費用，以還給市民一個安全、乾淨的市容環境。