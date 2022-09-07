菱光(8249)優化產品組合效益顯現，今年下半年業績看好，菱光表示，今年下半年營運相對樂觀，毛利率有望維持第2季水準，全年亦可望比去年好。

菱光今天下午舉行線上法說會，菱光為彩色影像感測器模組(CISM)廠，主要應用在桌上型消費印表機、高速掃瞄器、多功能事務機等，其中A4桌上型消費印表機佔比約50%到70%。

菱光積極調整產品組合，往高毛利A3影印及高速掃瞄器等產品佈局，加上工廠端致力提升良率，推升公司第2季合併毛利率達18.9%，年增5.11個百分點，單季稅後盈餘為6602萬元，單季每股盈餘為0.59元；累計上半年稅後盈餘為9064萬元，年增2.31倍，每股盈餘為0.81元；累計前7月合併營收為23.59億元，年減6.92%。

目前菱光產能為1815萬支，產量約1350萬支。

展望下半年，菱光表示，今年下半年營運相對樂觀，毛利率有望維持第2季水準，全年亦可望比去年好。