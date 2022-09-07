蔡其昌今天中午出席台中市養雞協會土雞組員大會。(陳世宗攝)

「台中房思琪」案越演越烈，疑似又傳出有新的受害女學生。蔡其昌表示，事情發生至此，這名黃姓教師任職過許多所學校，市府舊不願意成立「跨校併案、擴大調查」的專案小組，實在令人遺憾；市府對於狼師案包庇、洩密至今沒有任何的說明，這也會讓未來想要挺身而出的受害人有所顧慮，擔心投訴後，是否個資就有可能再被外流。

台中市政府教育局重申，「絕無洩密包庇！」對此案採取性平行政調查、司法偵辦、擴大問卷普查及狼師檢舉專線「四箭齊發」，性平會調查此案在四個月左右法定期限內完成調查，不比其他縣市慢，也做出最重懲處「解聘、永不錄用、沒有退休金」，黃師所待過的學校也持續做問卷調查，以找出潛在受害者，教育局在調查期間並將此案送請檢方偵辦中，繼續追究刑責，為受害者伸張正義。

蔡其昌今日至后里參加活動受訪指出，狼師要嚴懲，但「台中房思琪」案4月受害人就陳情，市府卻拖到8月底才處理，中間還涉及洩密、是否也涉包庇，依然維持不願意併案、跨校調查，感覺到遺憾。

蔡其昌指出，這名校長本身歷經那麽多學校，本來就應該有專案小組，併案、跨校調查，市府為何自己不做，一直想敷衍了事，至今市府對於包庇、洩密，至今沒有任何說明、交代，所有想要出來申訴的人，會有顧慮、擔心，會不會又被包庇、洩密。

教育局說，依照法律規定，教師是否停聘、解聘、不續聘，是由學校教評會決定，若教師涉及性侵案件，則是由當時學校組成性平會審議；行為人當時為校長或現職為校長者，則由主管機關召開性平會審議、調查，進而懲處。

教育局進一步還原時間軸，此案4／19接獲檢舉後，5／5即召開性平會臨時會，並組成調查小組，分別在6／13、6／28、7／13、8／16、8／29調查、訪談當事人、行為人及關係人等工作，近4個月多次調查，9／2性平會於審議調查報告後，同意調查结果及懲處建議，「黃師予以解聘、永不錄用、沒有退休金」。調查工作持續中，並無消極。

教育局強調，此案已「設立檢舉專線、廣發調查信、司法、行政雙軌併進調查」。由於教育局已主動告發，除了行政懲處外，後續黃姓教師也將面對司法偵辦。