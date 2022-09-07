我國採購莫德納BA.1次世代疫苗引發爭議，中央流行疫情指揮官王必勝上周才對美國核准BA.5次世代疫苗感到訝異，並指該方法非正規，但今天卻在疫情記者會上改口，稱美國是用比較創新的作法審查BA.5次世代疫苗，且我國也沒有說不買，只是還要密切觀察是否有其他國家跟進。

針對我國尚未進行BA.5次世代疫苗審查，王必勝上周表示，主要是因美國FDA僅就BA.5動物試驗的結果進行審查，對於這種方式感到訝異，且方法非正規，然而卻有專家批評，美國FDA其實是將BA.1疫苗的人體試驗安全性一併納入評估，為類似流感疫苗選株的做法，指揮中心沒有絲毫訝異的權利。

王必勝今天在記者會中改口，表示美國的作法算是比較創新，推測主要是為趕上新冠病毒的變異速度，不過目前還沒有其他國家跟進，至於是否真的能夠如流感疫苗選株的方式操作，因新冠病毒才剛出現幾年，還需要進一步觀察。

王必勝說，美國的FDA要向美國人民負責，至於台灣FDA則要向台灣人民負責，未來美國的作法是否成為世界主流？雖然有可能，但他也不確定，且我國也從沒說過不買BA.5的次世代疫苗。

至於外界所指採購次世代疫苗是為購買高端疫苗鋪路，王必勝也駁斥，表示高端現在根本沒有Omicron的產品，何來這項傳言？批評這些臆測是牛頭不對馬嘴，混淆視聽。

王必勝強調，去年陳時中指揮官簽訂的4100萬劑莫德納疫苗，是真正的超前部署，讓我國能在去年、今年先後取得1600萬劑疫苗，接下來還有次世代疫苗的優先選擇權，以及提供審查的保障，這些都非常重要，並非有心人士所指的欺騙。

王必勝說，我國目前已與莫德納下訂300萬劑次世代疫苗，最快本月底就會到貨，接下來也會請廠商盡速提供測試品，以加速後續封緘檢驗相關審查，讓國人在9月下旬開始接種。