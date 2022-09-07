教育部為推動大學「全英語授課」（EMI），委託財團法人語言訓練測驗中心研發大專校院學生聽說讀寫英語能力檢測，預定2023年9月正式施測，以確保上全英語課程的學生都已達到英語能力CEFR B2程度，能聽得懂老師的上課內容。

教育部推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，110學年共核定補助重點培育學校4所（台大、台師大、中山及成大）、重點培育學院計25校41個學院。

獲得重點培育補助的學校或學院，教育部要求他們在2024年時，至少有25％的大二學生，其英文能力在聽說讀寫達到CEFR B2以上的流利精熟等級，同時全校至少有20％的大二學生與碩一學生，在其當年所修學分中的20％以上為全英語課程。

今年大學校院教務、校務經營主管聯席會議今天在南投暨南大學舉行，教育部高教司長朱俊彰表示，過去許多大學都設有英語能力畢業門檻，但要學生自己去考市面上的英語檢定，結果學生認為學校沒教相對應的課程且英檢報名費太貴，他們不想配合，甚至告上法院，引發爭議。

朱俊彰表示，市面上的英語檢定考試多數不是為大學校園內的學習而設計，因此教育部委託語測中心研發大專校院學生聽說讀寫英語能力檢測，由學校在學生大一階段透過課程及教學提升他們的英文程度後，再讓他們接受檢測，達到CEFR B2程度者，他們大二起才有能力去 修全英語課程。

教育部說，語測中心研發的的大專校院學生英語能力檢測，近期已辦理預試，預定於2023年9月正式施測說寫測驗，2024年正式施測聽說讀寫4項能力檢測。這項檢測有政府補助，因此，學生報考時，每人費用不到1000元，比市面上的英檢便宜很多。

朱俊彰表示，上全英語課程英語程度必須達到CEFR B2，學生可以考語測中心的檢測，也可以考市面上的英語檢測，教育部只是多提供一項選擇而已。語測中心的英語撿測，將優先在4所重點培育學校（台大、台師大、中山及成大）及41個重點培育學院使用。

為了進行全英語授課，中山大學提出系所開全英語專班開班費200萬，暨南大學則除了給予開全英語專班教師鐘點費加給，學生修讀專班學分達門檻可得3000元獎勵金。

台師大副教務長林子斌表示，過去很多學生去考多益職場英語，但這樣的英語能力不見得符合大學內的學習需求，譬如教育系學生要會的英文就很不一樣，因此教育部委託語測中心發展學術英文檢測很重要。

林子斌說，台師大在110學年有582門全英語課程，占所有課程的1/5，最後沒有開成的僅個位數，學生考慮到未來出國或畢業後的出路，他們會有意願修全英語課程。

中山大學教務長林伯樵則說，他們在110學年有電機系、機械與機電工程系及化學系等3個系開設全英語專班要招70個學生，因為第一年實施，報名人數不是很多；111年則有7個系開設全英語專班招205人，最後全招滿。

台大副教務長陳林祈說，台大國際學院現在就已全部英語授課，校方也正在考慮對修全英語課程的學生在成績單上加註，同時有些院或系正在規畫全英語學位。

成大副教務長陳瑞彬指出，他們學校是從大二必修課開始推全英語授課，譬如有4門必修課，就挑其中1門進行全英語授課。

陳瑞彬說，語測中心接受教育部委託研發大專校院學生英語能力檢測，他們並已同意進一步分析考生能力的變化，這很重要，將有助於大學去調整課程，以讓教學更有成果。