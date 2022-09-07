為招攬高端人才，大陸蘇州計畫5年內引進至少2000名優秀博士後，重點圍繞電子資訊、裝備製造、生物醫藥、先進材料四大主導產業，加強科技創新投入。據統計，蘇州市博士後科研專案產出的直接經濟效益達97.08億元（人民幣，下同，約合新台幣431億元），間接經濟效益103.33億元。

澎湃新聞7日引述蘇州市人社局消息，自今年起，蘇州市每年開展兩批博士後科研工作站新設站集中推薦工作，目前正在受理第二批推薦資料，9月10日截止。報導指出，近年來，蘇州重點圍繞電子資訊、裝備製造、生物醫藥、先進材料四大主導產業，加強科技創新投入，打造高水準建設創新集群。

從蘇州492個博士後工作站點的產業分布看，電子資訊、裝備製造、生物醫藥、先進材料產業分別占14％、23％、8％、18％，四大產業總占比達63％。據不完全統計，博士後科研專案產出的直接經濟效益達97.08億元，間接經濟效益103.33億元。

報導說，依據蘇州的相關人才政策，經批准設立的博士後科研工作站給予60萬元建站資助、省博士後創新實踐基地給予20萬元建站資助。設站以來，全市各級財政安排博士後建站資助超5000萬元。此外，優先推薦市級以上領軍人才創辦企業，建有省級以上研發載體，以及承擔國家或省重大專案的單位申報建站。

報導指出，常住人口1200多萬的蘇州被稱為「最強地級市」，2021年蘇州市GDP超過2.27兆元，在全國城市中僅次於上海、北京、深圳、廣州和重慶，去年蘇州規模以上工業總產值更是邁上4兆元新台階。