中華航空秉持「中華挺中華」的精神，長期支持本土體育發展，今天（7日）於桃園市立觀音國中舉辦公益籃球訓練營，與P. LEAGUE+桃園領航猿合作，陳冠全、黃泓瀚、盧峻翔、李家慷4名職籃好手經驗傳承，並鼓勵籃球隊的學生球員勇敢追夢。

活動中陳冠全、黃泓瀚、盧峻翔、李家慷帶領觀音國中籃球隊30位同學一起特訓，例如利用角錐及繩梯，讓小球員們體驗職業籃球員如何訓練體能，喚醒肌力和爆發力，提升體能敏捷度。

4位球星並傳授基本動作訓練，搭配實戰會運用到的技巧，同時利用道具作為干擾，加強小球員運球的穩定性；另外還有投籃的穩定性訓練，手把手傳授基本跑位意識，訓練接球投籃及定點投籃穩定度，課程結束後也勉勵小球員，無論球場上下遭遇任何困難都要全力以赴，以正向且積極的態度面對挑戰。

除了支持體育發展，華航亦積極關懷社會弱勢，致力幫助弱勢群體，本月5日完成「愛老人 中秋亮起來」活動，在中秋節前響應華山基金會「叩響心門」的理念，致贈140份中秋禮給華山基金會大園站的大園、觀音地區長者，包括月餅2顆、口罩1盒、麥片、肉品罐頭2罐、關廟麵、白米、後背手提兩用提袋等，期望用實際行動，溫暖長者的心。

P. LEAGUE+ 桃園領航猿球星陳冠全（右）指導觀音國中籃球隊學生基本動作訓練。（中華航空提供）