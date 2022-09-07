藝人楊丞琳近期因在大陸節目一句「在台灣沒吃過什麼海鮮」引發爭議，就連內政部昨（6）日於臉書宣導反詐騙時竟也說，「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈。」讓本默默無聞的反詐騙文章瞬間爆紅，立委邱顯智今則批評，政府機關帳號淪為背書、攻擊政敵、個人或團體的工具，網軍治國的亂象不改，我們還有多少底氣說自己是成熟民主國家？

邱顯智在臉書表示，政府機關利用社群媒體嘲諷特定個人的言論，不只不好笑，更要追究到底誰讓這種事情發生？對比成熟民主國家政府機關的社群媒體帳號，哪個國家會像台灣的內政部一樣發這種文？社群媒體的發文就代表政府機關，而政府機關應該秉持行政中立原則，這是民主國家政府的ABC。

邱顯智指出，美國內政部的數位媒體指引，其中明確規定官方帳號「不得使用粗俗或辱罵性的言語，不得進行任何種類的人身攻擊，不得針對個人或團體使用攻擊性語言」，甚至規定官方帳號不得用來為政策和法案背書。

反觀台灣，政府機關帳號淪為背書、攻擊政敵、個人或團體的工具，早就不是新鮮事。網軍治國的亂象不改，我們還有多少底氣說自己是成熟民主國家？

邱顯智說，內政部必須要說清楚，到底社群媒體帳號的經營與內容發布的原則是什麼，這次的發文有沒有違反原則，還有誰該為這件事負責。