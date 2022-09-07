取自民進黨直播畫面

取自民進黨直播畫面

民進黨今天召開「女力會做事」形象影片公布記者會，黨主席蔡英文諷刺對手陣營許多女性候選人，喜歡把自己稱作「媽媽市長」，但對市政毫無關注。民進黨要擴大「會做事」隊伍，成為地方執政的新標準，把「清廉、勤政、愛鄉土」精神，落實到每一個縣市。

民進黨今天為黨內新竹市長候選人沈慧虹、彰化縣長候選人黃秀芳、南投縣長候選人蔡培慧、屏東縣長候選人周春米，花蓮縣長候選人Kolas Yotaka等五位女性縣市長候選人進行聯合造勢，並公布「女力會做事」形象影片。

蔡英文表示，民進黨是一個會做事的團隊。在中央，我們有行政院長「衝衝衝」蘇貞昌所帶領的執政團隊，在地方，我們有七個會做事的執政縣市團隊。無論是中央，還是地方，我們亮眼的執政成績，是禁得起考驗。

面對年底九合一選舉，她強調，民進黨要擴大「會做事」隊伍，成為地方執政的新標準，我們要讓「會做事」，翻轉停滯不前的都市，成為城市進步、市政升級的動力。

蔡英文也逐一介紹這五位「會做事戰隊」成員，並表示，這五位女性戰將，經過中央、地方的豐富歷練，在各自專業領域擁有優秀的表現，她們串連起來，將翻轉全台東西南北的五座城市，展現「女力會做事，會做事最有力」的特質。

她強調，一個會做事的領導者，城市治理者，不能一味地只求討好人，只求與人為善。並諷刺對手陣營，也有許多位女性候選人，喜歡把自己稱作「媽媽市長」。但她們對市政可能毫無關注，把大部分的心力，放在送往迎來上。

蔡英文批評對手陣營的候選人當中，不只行政效率低落，還有家族干政，與黑金派系、地方勢力勾結等等的問題，甚至因為貪瀆，遭到起訴。這樣的縣市長，已經不能再讓城市進步。這樣的縣市長，不但犧牲了市民的利益，更讓市民沒有光榮感。

她說，民進黨派出的五位女性戰將，從中央到地方，各自有豐富的歷練。地方的發展需求，他們最用心了解。建設的推動執行，她們最認真監督。城市的未來發展，她們有藍圖、有規劃，也有能夠落實的熱情、專業以及決心。

蔡英文呼籲民眾，今年年底，我們要選出的，是有能力帶動城市的進步，有決心提升市民的生活品質，真正讓民眾可以安心、放心的市長。

日前宣布脫黨參選桃園市長的鄭寶清曾批評民進黨已失去「廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，蔡英文則強調，她相信，這五位候選人，絕對都能夠繼續擦亮綠色執政的招牌，把清廉、勤政、愛鄉土的精神，落實到台灣每一個縣市。