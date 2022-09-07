蘋果將在美西時間9月7日上午10點（台灣時間9月8日凌晨1點）舉辦備受關注的秋季發表會，屆時料將推出iPhone 14系列手機，以及Apple Watch series 8智慧錶等新產品。分析師表示，今年如果要買高階版iPhone 14手機可能得多花一些錢，應留意這是否會衝擊購機需求。

業界普遍預期蘋果將在秋季發表會推出4款iPhone 14手機，分別為6.1吋的iPhone 14和iPhone 14 Pro，以及6.7吋的iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro Max。

其中，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max採用的處理器將升級為A16晶片，而iPhone 14和iPhone 14 Max則採用與iPhone 13系列相同的A15仿生晶片。

資產管理公司Bernstein分析師Toni Sacconaghi周二出具報告指出，iPhone 14 Pro機型可能比去年的iPhone 13 Pro漲價100美元。摩根大通和瑞士信貸在報告中也提出類似的看法。

雖然「果粉」是出了名的死忠，但現在的經濟情勢可能很難說服iPhone用戶升級他們手機。市場研究公司CCS Insight首席分析師Ben Wood此前即曾表示，蘋果正面臨定價的大難題。一方面通膨和生活成本讓消費者壓力爆表，但另一方面，蘋果自己也面臨iPhone零組件和運輸相關成本升高。蘋果或許不得不提高iPhone 14系列手機價格，但考量到消費者面臨的壓力，可能將「盡一切所能」把漲價幅度盡量降到最低。

知名蘋果分析師郭明錤此前預期蘋果iPhone 14系列手機平均售價將比iPhone 13系列調漲約15%。

Wedbush Securities知名分析師Dan Ives和John Katsingris則表示，基於零組件價格上漲以及新添加的功能，iPhone 14 Pro/Pro Max價格可能調漲100美元。

目前iPhone 13 Pro手機價格自999美元起跳，而螢幕較大的iPhone 13 Pro Max價格自1,099美元起跳。

Bernstein分析師Sacconaghi並表示，蘋果可能會停賣699美元的 iPhone 13 mini，並以價格較高、螢幕較大的iPhone 14 Max取而代之。他預期iPhone 14 Max定價約899美元。透過配備較大的螢幕而拉高定價的iPhone 14 Max機型，可能有助於蘋果提高iPhone手機的平均銷售價格。

瑞士信貸分析師表示他們將留意新iPhone手機價格上漲，對於那些美元走強國家而言，是否會影響購買需求。報告中指出，雖然會有一些壓力，但我們認為分期付款方案的普及將大大減輕這個影響，客戶相當於每個月只需為每支新手機多付幾美元。

摩根大通分析師亦預期迫於通膨和供應鏈壓力，iPhone 14 Pro高階機型的價格會調漲，但不認為蘋果會調漲普通款iPhone 14手機價格。小摩分析師並表示，調漲價格對蘋果錶等穿戴式設備的影響較大，因為與iPhone相比，這些穿戴式設備較被視為是可買、可不買的非必需品。