央行總裁楊金龍今（9月7日）於中華民國工商協進會發表「近20多年來臺灣的經濟發展與央行扮演的角色」專題演講。楊金龍表示，近20多年來，臺灣遭遇無數的挑戰，尤以1997年亞洲金融危機、2008年全球金融危機及近年新冠肺炎(COVID-19)疫情為最。2022年因Fed緊縮貨幣政策，外資大舉匯出，央行穩定匯市措施採取進場淨賣匯。

楊金龍今天演講的四大綱要：一、近20多年來，臺灣經濟表現優於全球平均值，亦高於韓、日，實係「穩定、成長的20年」。二、本行妥適運用利率及匯率工具，長年均能達成促進金融穩定、維持物價與匯率穩定，並協助經濟發展之經營目標。三、臺灣經濟展望：面對全球多重下行風險，宜密切關注國際間各項風險之外溢效應。四、未來臺灣經濟發展的中長期挑戰：人口老化、全球化進程轉變、氣候變遷。

楊金龍引述國際貨幣基金(IMF)預估，2022年臺灣名目人均GDP將達36,051美元，將超越南韓的34,994美元；日本則持續長期停滯。此外，若以購買力平價(PPP)計價，臺灣人均GDP高於韓、日，顯示臺灣實質購買力較高。2021年臺灣PPP人均GDP達62,527美元，遠高於南韓48,578美元及日本44,739美元，顯示臺灣民眾實質購買力遠高於日、韓。

楊金龍也強調，國內利率走低，主要受到全球利率走低及國內超額儲蓄持續增加有關。首先，全球因素：2008年爆發全球金融危機後，全球經濟均有投資不足、低通膨、低利率之現象；臺灣為小型開放經濟體，亦受全球影響，國內經濟成長及名目利率下跌，加以通膨低且穩定，名目利率因而維持在低檔。

其國內因素：因國人消費成長動能趨弱，儲蓄率走高，且國內投資率走低，使臺灣整體超額儲蓄持續增加。一，國內資金充沛，致國內利率走低。上述說明足以顯示，國內利率走低並非央行刻意壓低所致。

而在匯率方面，楊金龍表示，就新臺幣對一籃通貨之名目有效匯率指數(NEER)而言，2021年12月相對於2010年已上升25.77%，遠高於韓元(10.42%)及日圓(-16.76%)。新臺幣對美元匯率長期走升，自1998年中之低點約35，升值至2021年底約27.7，升幅約26%，以上顯示央行並未刻意壓低匯率。央行並未「阻升不阻貶」。

楊金龍指出，1998至2021年間臺灣經濟平均成長率4.0%，高於全球平均2.7%。尤其，2020年新冠肺炎疫情全球蔓延，本行迅速降息並推出中小企業貸款專案融通方案(受惠中小企業家數多達30.7萬家)，在寬鬆貨幣政策、擴張性財政政策(紓困振興措施)及防疫得當下，臺灣經濟成長達3.36%，係全球少數經濟正成長的國家；2021年經濟成長率達6.57%，創近11年新高。今年上半年經濟成長3.38%，主要機構預測今年臺灣經濟成長率平均近3.5%，明年趨緩至約2.8%；相較主要國家仍屬穩健。