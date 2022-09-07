營養師賴仁傑透過「我的餐盤」圖卡，指導地方媽媽如何簡單明瞭食材搭配。（賴仁傑提供／吳建輝彰化傳真）

中秋節即將到來，許多民眾都會與家人朋友一起烤肉，一連吃上好幾天，南投縣社區營養推廣中心營養師賴仁傑就提醒，烤肉應該避免攝取過多熱量、肉類、脂肪等，可搭配青菜、玉米、皎白筍等，另外烤肉醬因為都比較鹹，可以加入水稀釋，或用檸檬、水果、醋、香草等，自製少負擔的沾醬提味。

過年烤肉除了自己在家烤，還要到朋友家烤，許多民眾中秋當周一連烤了好幾天，若不注意均衡飲食可能造成營養攝取不均與腸胃問題，營養師提醒吃完烤肉記得運動，消費多餘熱量，另外除了烤肉之外，月餅也是熱量來源之一，購買前可以注意營養標示，減少身體負擔。

營養師賴仁傑指出，中秋節家家戶戶返家團聚烤肉，連續幾天幾乎都大魚大肉，容易造成身體負擔，消化系統出現問題等，因此如何健康搭配才能讓烤肉聚餐營養又無負擔，透過「我的餐盤」圖卡，簡單明瞭食材搭配。

賴仁傑說，肉類部分可以挑選脂肪含量較低的肉類，像是雞胸肉，若想吃三層肉也可以選擇薄片肥肉較少的，並且搭配生菜一起享用，減少脂肪攝取，海鮮部分則選擇新鮮的蛤蜊、魚、蝦等，要注意保存溫度，確保食材新鮮。

另外加工食品像是貢丸、甜不辣、香腸等食材，可能會添加過多的糖、鹽、香料等，這些東西都不利改變腸道微生物的組成，長期食用下來也有致癌風險，特別是市售的烤肉醬都太鹹，鈉含量過高，因此建議加水稀釋，更健康的話則可以使用檸檬、水果、醋等調味負擔較少的沾醬。

賴仁傑也提醒，烤肉順序也很重要，可以先享用天然食材，這樣就會減少攝取過多的加工食品，也能加入更多蔬菜，像是金針菇、絲瓜、青椒、香菇、玉米、地瓜等，增加膳食纖維的攝取，讓中秋節吃得健康、吃得均衡，才能快樂過中秋。