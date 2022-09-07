金鐘視帝吳慷仁5月赴海外工作，直到8月底才返回台灣，想不到一結束隔離，又立刻帶著女友邵雨薇一起去泰國旅遊，還曬出大量超閃情侶合照，並不忘幸福喊：「謝謝小姐姐義氣相挺」，讓大票的網友閃瞎眼直喊：「公開了就是要這樣放閃呀，大家看了也開心」，也讓貼文發布不到1天，就湧入12萬人點讚朝聖。

吳慷仁6日在臉書貼出30多張照片，「免隔離…毫不考慮，就迷路去了趟泰國～7日遊」並感激女友邵雨薇義氣相挺，陪他到泰國「迷路」。吳慷仁透露，這是首次到泰國旅遊，這7天內不停在吃，體型變化很大，笑稱是和澱粉直球對決，「雖然沒能馬上把之前4個月的飢餓補回來～但也是讓自己放肆了一下。」

吳慷仁和邵雨薇吃美食、玩遍泰國娛樂場所。(圖/吳慷仁 FB)

在這30張多相片中，包含美食、風景古蹟等旅遊照，以及情侶間的甜蜜紀錄，還可見2人現身拳擊場，行程相當豐富，當中有12張與邵雨薇甜蜜合影。其中有一張照片，吳慷仁似乎剛和邵雨薇游完泳，共同站在淋浴區沖洗身體，只見吳慷仁開心拿手機自拍，讓後方穿性感泳裝的邵雨薇入鏡，閃到所有人都看傻。

吳慷仁和邵雨薇濕身放閃的畫面，閃爆12萬網友。(圖/吳慷仁 FB)

網友們一見到此則貼文後，都被幸福模樣給迷住，紛紛留言：「太閃了我的墨鏡呢」、「一起分享美好，生活本來就是這個樣子的」、「感謝公開真分享，實在是太賞心悅目了」、「每張都好好看，你們太登對了啦！好幸福」、「好喜歡你們的相處，有小姊姊陪真的很幸福喔」總共12萬人都很祝福他們的發展。