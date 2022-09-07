男女交往門當戶對很重要，一名網友表示，得知外甥女男友家在鄉下務農，雖然務農的家庭比較單純，但又覺得外甥女應該可以嫁得更好，言論一出引發網友抨擊，「歧視務農嗎？很多務農都是土財主，你以後會羨慕的」。

原PO近日於臉書社團《靠北婚姻2.0》指出，外甥女有個交往多年的男友，但他從來都沒有詢問外甥女男方家的經濟狀況，直到最近聽說對方家裡是在鄉下務農，將收成的水果轉賣給大盤商，雖然務農的家庭背景相對單純，但希望外甥女可以嫁得好，不求嫁給有錢人，但至少不要為了錢煩惱。

貼文曝光引發網友撻伐，「看了半天不知道你想表達什麼」、「你是想祝福還是想酸？！」、「你的PO文，讓我覺得你歧視務農的家庭」、「你想表達什麼？瞧不起務農嗎？」、「歧視就歧視，可以不用包裝成這樣」、「這厲害了，文字裡拐彎抹角罵人啊」。

留言中也有不少人說，「拜託請別小看務農的，他們年薪少說百萬起跳，而且還是收現金不用繳稅」、「鄉下務農的多數都住豪宅，都市上班族多數都住『好窄』，少瞧不起人」、「你文裡帶著歧視，但你以後可能會羨慕外甥女 」、「我所認識務農的都很有錢的」、「很多務農的都是土財主」。