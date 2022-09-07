民進黨立委高嘉瑜去年被前男友林秉樞施暴，引發社會譁然，該案也揭露現行《家庭暴力防治法》漏洞，民進黨立委范雲、高嘉瑜等人認為，家暴事件5年暴增3倍，現行法令對被害人保障不足，力推「未同居伴侶條款」應準用刑事程序，以更完整保護親密關係暴力被害人。

范雲指出，家暴法的保護對象，2007年從「事實上夫妻關係」擴大到「同居關係」，2015年又納入「未同居伴侶」，為何還會有無法有效制止暴力的問題？這是因為，當年新增「未同居伴侶條款」，沒有準用家暴法的「刑事程序」，導致被害人報警後，警方無法以家暴法中的刑事程序，進行逮捕、拘提、釋放後附帶刑事命令，而法官亦無法透過預防性羈押，立即終止暴力。

高嘉瑜表示，在她自己的案件中，受害者據她所知有餘10位，但這些受害者卻沒有一個真的願意站出來，主要原因是加害者的行為方面，讓受害者長期處於擔心害怕恐懼，還有些被害者因為性私密照片、影片，疑被迫跟加害者維持一定關係淪為工具人。

高嘉瑜指出，所謂親密關係暴力，不僅僅是身體暴力，現在更多是數位性暴力，而現在在法律上幾乎沒有任何保障，也造成被害者高度壓力，因此希望有預防性措施，是否能對性私密影響做刪除、扣押等處置，提出將性侵害防治法的名稱改為性侵害及性隱私犯罪防治法。

高嘉瑜說，「未準用刑事程序」爭議質詢衛福部，並特別要求針對此部分應盡速修法改進，依現行法規定，警員面對此類案件時，無權強制介入處理，將難以有效嚇阻伴侶間暴力之發生，被害人因而無法即時且持續遠離危害，對於伴侶間暴力被害人之保護顯有不足。

高嘉瑜強調，目前衛福部所提出的家暴法已經送進行政院，預計9月14日審查，也呼籲法案盡快送進立法院，進入實質審查，保護親密關係暴力的被害人。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋說，目前保護令中無禁止散布性私密影像款項，法官認為禁止散布性私密影像屬於禁止施暴或騷擾範圍內，但實際以此違反報警時，由於未明確，往往也只能受理做筆錄送地檢署偵查，警方或檢察官也不知如何處理，如果可以準用，便可將施暴者羈押，附帶交出性私密影像條件，以停止施暴者行為。